Il Noceto diventerà una grande palestra all'aperto

Giussano

L'area skyfitness sarà gestita dalla società sportiva asd AACSO

L’area verde che si trova tra via Foscolo, via dell’Artigianato e via dell’Industria, già attrezzata in parte ad uso sportivo, diventerà una grande palestra all'aperto con una zona "skyfitness", dove fare attività fisica con nuovissime attrezzature.

Progetto legato ad un bando regionale

L’Amministrazione comunale ha intenzione di ampliare l’offerta di aree attrezzate a disposizione dei cittadini per la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, anche dopo la lunga chiusura delle palestre - l’anno scorso - a causa del Covid. Ha quindi preparato un progetto - già presentato alla Regione - per sfruttare il bando «Sport Outdoor 2021» che mette a disposizione 3,5 milioni di euro per tutta la Lombardia, da destinare proprio a progetti mirati sull’attività fisica all’aperto. E ha scelto l'area del Noceto, che diventerà una grande palestra all’aperto con uno spazio attrezzato per lo skyfitness.

Skyfitness gestito da una società del territorio

Attualmente nell'area che si estende su una superficie di 17.000mq sono presenti un campo da calcetto in erba, un campo di street ball e un campo in erba da pallavolo, oltre ad una fontanella di acqua potabile, ed è proprio in prossimità della fontanella che si pensa di realizzare l’area di skyfitness.

L’area fitness sarà dotata di sette attrezzature: un circuito a corpo libero medium (per almeno 5 utilizzatori in contemporanea) e sei macchine per l’allenamento. Sarà inoltre dotata di connessione gratuita wifi.

E sarà la società sportiva, la asd AACSO ad occuparsi dello spazio.