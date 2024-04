Il nuovo ponte di via Duca d’Aosta a Cesano Maderno sarà pronto per la prossima primavera. E’ l’obiettivo a cui sta lavorando l’Amministrazione comunale, che considera la nuova infrastruttura “una priorità”.

Il nuovo ponte pronto per la prossima primavera

L’annuncio l’ha dato il sindaco Gianpiero Bocca ieri sera in Consiglio comunale, al momento della ratifica della variazione di bilancio approvata d’urgenza dalla Giunta comunale lo scorso 11 aprile. Una variazione da 654mila euro in tutto, legata soprattutto all’affidamento degli incarichi di progettazione del nuovo ponte sul torrente Seveso, chiuso dal 20 marzo per ragioni di sicurezza.

“Al ponte sono stati destinati da subito 337mila euro, di cui 112mila per gli incarichi professionali e 225mila per le prime opere - ha fatto il punto il vicesindaco e assessore al Bilancio Francesco Romeo - Abbiamo dato la massima urgenza a quest'opera per le note difficoltà che riscontriamo oggi con la chiusura totale del ponte”.

"L'intervento di ricostruzione sarà tempestivo"

Il sindaco Gianpiero Bocca ha quindi aggiornato l’Aula sulle attività in corso “per rendere il più tempestivo possibile” l'intervento straordinario di ricostruzione del ponte ex novo. La nuova struttura sarà in acciaio.

“Ci siamo immediatamente mossi nel reperire le risorse necessarie per poter affidare gli incarichi al pool di professionisti che sta già lavorando alla realizzazione del ponte, così da bruciare le tappe”.

Si punta a chiudere la progettazione entro l’estate. “L’obiettivo è quello di individuare l'impresa che eseguirà i lavori al massimo alla fine di settembre” ha spiegato Bocca. Due le fasi della lavorazione: la demolizione del ponte, "operazione molto delicata che dovrà essere fatta con precauzioni particolari vista la presenza del Seveso" e, in contemporanea, la costruzione dell’infrastruttura "che poi sarà montata sul posto".

"Il nuovo ponte per la prossima primavera"

"Auspichiamo di potere avere il nuovo ponte per la prossima primavera al netto di quelle che sono le incognite indipendenti dal Comune come il classico ricorso o i classici imprevisti in fase di cantiere. Sarebbe un grande risultato in termini di tempi” ha aggiunto il sindaco Bocca. Il Comune è al lavoro per avere tutte le autorizzazioni necessarie per poter procedere. E’ già arrivato il benestare della Soprintendenza, necessario per un ponte ultracentenario, e anche l'Aipo, l’Agenzia interregionale per il fiume Po, ha dato il suo ok.