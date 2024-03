Il ponte non è a norma, va abbattuto

Il ponte sul Seveso di via Duca d'Aosta a Cesano non è a norma, va abbattuto. Le verifiche commissionate dal Comune hanno evidenziato la necessità di intervenire con tempestività. Sarà perciò chiuso al transito veicolare e pedonale da oggi, mercoledì 20 marzo, a partire dalle 22. Lo ha comunicato il sindaco, Gianpiero Bocca.

Il ponte di via Duca d'Aosta va chiuso

Dalle indagini strutturali è emerso che il ponte di via Duca d'Aosta non rispetta i criteri previsti dalle norme. Per una questione di sicurezza, quindi, l'Amministrazione comunale ha deciso di dare il via con urgenza alle valutazioni necessarie per capire quali soluzioni adottare. Al fine di garantire l'incolumità pubblica, il sindaco, Gianpiero Bocca, di concerto con gli Uffici tecnici comunali, ha emesso un'ordinanza di chiusura del ponte al transito sia veicolare che pedonale, in entrambi i sensi di marcia, a partire dalle 22 di oggi, mercoledì 20 marzo.

Le decisione dopo le verifiche

L'Amministrazione aveva già aderito alla campagna "Ponti sicuri" della Provincia per un primo check relativamente alla sicurezza del ponte. Il mese scorso è arrivata la risposta della Provincia che chiedeva al Comune indagini supplementari. Il Comune ha quindi provveduto a incaricare celermente una società specializzata in diagnostica delle strutture per avviare le verifiche con il supporto delle più avanzate tecnologie. La relazione degli esperti, come ha evidenziato il sindaco Bocca, non lascia dubbi sulla necessità di intervenire in modo risolutivo.

"Priorità la sicurezza dei cittadini"

Così ha spiegato il primo cittadino:

"Abbiamo scelto di non tralasciare nulla, avendo posto come priorità assoluta la sicurezza dei cittadini e l'incolumità pubblica. Di fronte a un rischio potenziale bisogna rimboccarsi le maniche e agire. Daremo comunicazione in modo trasparente sulle azioni da intraprendere. Agiremo con tempestività e attenzione, per garantire sicurezza ed efficienza, considerato che il ponte ha un'enorme importanza in termini viabilistici, collegando la città sull'asse est-ovest".

Allo studio gli interventi

A questo punto l’Amministrazione comunale sta attivando con la massima celerità le procedure per incaricare i professionisti che dovranno redigere il progetto di abbattimento e realizzazione del nuovo ponte, ottenendo da parte degli organi competenti le autorizzazioni necessarie. Sono inoltre già allo studio ipotesi di scavalcamento del Seveso attraverso una struttura provvisoria.

Le modifiche alla viabilità

Come da ordinanza, il ponte sarà chiuso al traffico veicolare e al passaggio pedonale in entrambe le direzioni. Non sarà quindi transitabile. Saranno posizionate delle barriere new jersey in cemento per inibire il passaggio. Restano operative le misure viabilistiche introdotte il 29 gennaio scorso: divieto di transito veicolare sul ponte in direzione corso Roma, con obbligo di svolta a sinistra alla rotonda di via Milano; eliminazione di alcuni parcheggi nonché nuovi percorsi per il trasporto pubblico locale e scolastico. A questi provvedimenti si aggiunge adesso il divieto di transito anche pedonale. Inoltre, l’istituzione del divieto di transito anche in direzione opposta.