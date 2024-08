Il PalaPrealpi di Seveso festeggia il primo compleanno dalla rinascita

Esattamente un anno fa riapriva alla cittadinanza il PalaPrealpi di Seveso. Risale infatti ai primi giorni di agosto del 2023 la stipula della convenzione tra Comune di Seveso e la Pallacanestro Cantù per la gestione del palazzetto dello sport di via Gramsci, a Baruccana, dopo un periodo di inutilizzo.

Il PalaPrealpi riaperto da un anno

Un periodo durante il quale la struttura è stata resa di nuovo funzionale e ordinata grazie a tutta una serie di interventi di riqualificazione, tra cui quelli portati a termine dalla società canturina come la sistemazione dell'impianto di sicurezza e antincendio per ottenimento della nuova agibilità, la compartimentazione del nuovo magazzino, la sostituzione del tabellone del punteggio e dei 24 secondi, la sistemazione

della centrale termica, il ripristino del giardino e la pulizia generale oltre alla sistemazione della parte brandizzata a fondo campo per un notevole miglioramento dell'estetica. Nello spazio antistante il secondo canestro è stata ricreata una palestra con tutti i macchinari necessari al recupero fisico utilizzata dai giocatori della Pallacanestro Cantù. Il Comune di Seveso invece ha finanziato la posa del nuovo parquet.

E' utilizzato dalla Pallacanestro Cantù e dalle società sevesine

Ma non solo allenamenti della prima squadra canturina perché il PalaPrealpi è stato utilizzato anche dalle squadre giovanili con i campionati Under 15 d’Eccellenza e la fase Interregionale del campionato Under 17 d’Eccellenza; sono transitate da Seveso squadre provenienti da tutto il Nord Italia di società blasonate di serie A. Grazie alla convenzione e in accordo con Pallacanestro Cantù, il Comune di Seveso ha messo

nuovamente a disposizione delle società sevesine il PalaPrealpi a canoni invariati rispetto al passato. Attraverso un incontro tenutosi nel mese di gennaio a cui ha preso parte anche l’assessore allo Sport Marco Mastrandrea e a cui ha aderito una ventina di società, l’Amministrazione comunale ha illustrato le potenzialità del palazzetto sia per eventi di carattere sportivo che di intrattenimento.

Karate, ballo sportivo e saggio della Sampietrina

In questa prima metà del 2024 sono state organizzate manifestazioni di karate come lo stage a febbraio con l’atleta azzurro Mattia Busato, gare di ballo sportivo, mentre la Sampietrina a inizio giugno ha riportato al PalaPrealpi il tradizionale saggio di fine anno su due date. La vocazione cestistica del palazzetto ha fatto un po’ da traino alla sua rinascita. Pallacanestro Cantù ha organizzato nel secondo week-end di giugno la Under 20 Summer League che ha portato a Seveso una settantina tra i migliori giovani italiani; un’occasione, per loro, di mettersi in mostra davanti ai tanti addetti ai lavori in tribuna. A partire da lunedì 15 luglio la struttura ha ospitato il raduno della Nazionale Italiana Under 19. Dalla primavera il PalaPrealpi ha anche accolto la POB Binzago, formazione che milita in Divisione Regionale 1 (ex serie D) e che a Seveso ha disputato sei match di campionato tra cui gara-2 della finalissima playoff contro Ebro Milano che ha fatto registrare il massimo della capienza consentita per eventi di questo genere.

"Il PalaPrealpi è diventato sicuro e accogliente"

"La rinascita del PalaPrealpi è un esempio di come lo sport possa essere un motore di rinnovamento e orgoglio per una comunità e contemporaneamente possa unire, ispirare e creare una comunità più forte - ha commentato il sindaco Alessia Borroni - La collaborazione tra il Comune di Seveso e la Pallacanestro Cantù ha dato vita a una struttura che non solo risponde alle esigenze degli atleti di alto livello, ma è anche diventata un fulcro per l’intera Regione. I lavori di riqualificazione hanno trasformato il palazzetto in un luogo sicuro e accogliente, dove l’estetica si fonde con la funzionalità, diventando un teatro di sogni e ambizioni per i giovani atleti, ospitando eventi di rilievo che non solo valorizzano la struttura, ma offrono una vetrina per i talenti emergenti".

"Un compleanno significativo"