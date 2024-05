Il Palio degli Zoccoli entra nelle scuole primarie di Desio. L'iniziativa è arrivata alla terza edizione.

Il Palio degli Zoccoli a scuola con i maestri di contrada

I volontari indossano i costumi come nel 1277, il Comune di Desio e le contrade della città collaborano per portare il Palio degli Zoccoli nelle classi quinte delle scuole primarie. Un'iniziativa che, secondo Maria Grazia Donghi, maestra della contrada San Carlo e insegnante in pensione, sta riscuotendo grande interesse tra gli studenti: "Le scuole hanno aderito con entusiasmo e andremo avanti fino a giugno".

La presentazione agli studenti

Durante gli incontri, i rappresentanti delle contrade, tra cui la stessa Donghi insieme anche a Patrizia Luiati, presentano agli studenti diapositive e fotografie che raccontano la storia del borgo di Desio e delle sue attività lavorative.

"Partiamo dalla verità storica, parlando dei Visconti e della famiglia Della Torre – ha precisato – Poi ricordiamo ai bambini che il Palio degli Zoccoli è legato a una leggenda".

L'interesse dei bambini

L'obiettivo è avvicinare i più giovani alla tradizione del Palio, illustrando loro come si svolgeva la vita nel borgo in passato.

"I bambini sono molto interessati alle motivazioni e si stupiscono nel vedere come si viveva allora rispetto a oggi – afferma Donghi – È un'esperienza davvero utile per avvicinare i più piccoli al Palio, alla nostra storia e alla tradizione". La 34esima edizione del Palio degli Zoccoli quest’anno si disputerà nel pomeriggio del 16 giugno.