La 34esima edizione del Palio degli Zoccoli si terrà a Desio il 16 giugno. La macchina organizzativa si è già messa in moto.

A Desio 747 anni fa infatti, si combatté la battaglia tra Torriani e Visconti. Il Palio degli Zoccoli venne organizzato a partire dagli anni Ottanta per rievocare la storica battaglia del 21 gennaio 1277, con una corsa a staffetta attorno alla Basilica e una sfilata in corteo con abiti tradizionali. Lo scorso anno il Palio ha visto trionfare la contrada della Piazza. E' stato il nuovo Gran Maestro, Stefano Sala, ad annunciare la data della 34esima edizione, fissata per il 16 giugno.

La proposta del Gran Maestro

Stefano Sala, Gran Maestro, così si è espresso:

"Per me il Palio è bellissimo e va preso come un dono. Vorrei che si facessero anche eventi più capillari, mensili, in attesa del grande evento di giugno, per avvicinare la comunità intera e incuriosire sempre più i giovani".

Il giuramento, uno dei momenti principali, è in programma l’8 giugno, con una cerimonia in cui i corridori contradaioli, insieme ai maestri, dovranno presenziare per essere pronti a indossare gli zoccoli per la staffetta intorno alla Basilica. La partecipazione è obbligatoria per essere ammessi alla gara.

Ricordata la storica battaglia

Intanto è stata ricordata la storica battaglia nella Messa di domenica. Con il Comitato organizzatore e i maestri, presenti le undici contrade con i gonfaloni. E' stato il Gran Maestro a collocare la corona d'alloro sulla targa commemorativa vicino al campanile della Basilica dove c’è l’iscrizione: "Attorno a questa torre nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 1277 venne combattuta la battaglia di Desio con la vittoria dei Visconti sui Torriani ed ebbe inizio la signoria di Milano". Il prevosto, don Mauro Barlassina, ha ricordato i caduti della battaglia e ha invitato a pregare per la pace. Presenti alla cerimonia anche Napo Della Torre (Massimiliano Procaccianti) e Ottone Visconti (Luigi Valenti) vestiti con gli abiti storici, insieme al sindaco, Simone Gargiulo e al vicesindaco Andrea Villa.