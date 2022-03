Iniziativa

Una classe di quinta elementare di Vedano ha fatto visita alla struttura creata da BrianzAcque.

Il Parco dell'Acqua di Arcore accoglie la prima scolaresca. Questa mattina, lunedì 21 marzo 2022, una classe di quinta elementare di Vedano ha fatto visita alla struttura creata da BrianzAcque.

Percorsi guidati per bambini

Una mattinata alla scoperta dell'acqua, bene prezioso che troppo spesso diamo per scontato. E' quella andata in scena quest'oggi, lunedì, nel Parco dell'Acqua di Arcore, innovativa struttura realizzata nei mesi scorsi da BrianzAcque. L'area verde di via Monte Bianco ha ospitato gli alunni di quinta elementare della scuola "Yies School" di Vedano, protagonisti della prima gita scolastica organizzata all'interno del Parco. Attraverso un percorso didattico guidato è stato quindi celebrato, con un giorno d'anticipo, il World Water Day, ricorrenza istituita dall'Onu nel 1992 e fissata per il 22 marzo. I piccoli studenti sono stati accolti dal presidente e amministratore delegato di BrianzAcque Enrico Boerci, dal suo vice Gilberto Celletti, dal vicepresidente della Provincia di Monza e Brianza Riccardo Borgonovo, dal vicesindaco di Arcore Giuseppe Tozzi e dal sindaco di Vedano Marco Merlini. Al loro fianco gli ingegneri di BrianzAcque, che hanno illustrato ai bambini i segreti del Parco e l'importanza di un utilizzo consapevole dell'acqua, soprattutto in un periodo storico molto complicato come quello che stiamo vivendo attualmente.

"Non diamo l'acqua per scontata"

Ad accogliere gli alunni di Vedano, accompagnati dalle loro maestre, è stato in primis il presidente di BrianzAcque Enrico Boerci, vedanese doc.

"Per me è motivo d'orgoglio vedere qui una classe del mio paese - ha commentato Boerci - In generale però sono davvero contento di inaugurare le visite didattiche al Parco dell'Acqua: sono convinto che questa sarà soltano la prima di una lunga serie. Abbiamo creato questa struttura per due motivazione: in primo luogo per evitare che si ripetano allagamenti e inondazioni, quindi per riqualificare e ridare vita a quest'area verde. Oggi è molto frequentata da bambini e famiglie e questo non può che farci piacere".

In rappresentanza della Provincia di Monza e Brianza, come detto, era presente il vicepresidente Riccardo Borgonovo, che ha invitato i ragazzi a non dare per scontata l'acqua, ma a "riflettere su un uso razionale e corretto della stessa. Purtroppo stiamo vedendo proprio in questi giorni come tanti giovani, ad esempio in Ucraina, non abbiano questa fortuna: dobbiamo imparare a non dare per scontato un bene così prezioso". Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'intervento del vicepresidente di BrianzAcque Gilberto Celletti, mentre Tozzi e Merlini hanno invitato i ragazzi a prestare attenzione a tutto l'ambiente.

Al termine della mattinata gli studenti hanno potuto scoprire i segreti del Parco dell'Acqua, seguendo le indicazioni degli ingegneri presenti nell'area verde.