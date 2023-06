Il parco di via Volta è stato dedicato a don Costante Pastori

Due targhe per ricordare don Costante Pastori. Oggi, giovedì 1 giugno, alle 16.30, il parco di via Volta, a Desio, è stato dedicato alla memoria di don Costante Pastori, sacerdote molto amato dai fedeli e che, dal 1986 al 2007 fu responsabile del Santuario del Santo Crocifisso.

Le parole di don Gianni Cesena e del vicesindaco Andrea Villa

Oggi, giovedì 1 giugno, alle 16.30, il parco di via Volta, a Desio, è stato dedicato alla memoria di Don Costante Pastori, sacerdote molto amato in città e che, dal 1986 al 2007 fu responsabile del Santuario del Santo Crocifisso. Presenti alcuni fedeli e il vicesindaco Andrea Villa che ha affermato:

"Siamo giunti al termine di un lunghissimo iter che ci ha permesso di dedicare questo giardino, frequentato da bambini e famiglie, a don Costante che è stata una figura molto importante per questa città. Sono sicuro che questo spazio contribuirà a tenere viva la sua memoria".

Quindi don Gianni Cesena ha benedetto l'area verde e ha rimarcato:

"Non ho avuto la fortuna di conoscere don Costante perché le nostre strade non si sono mai incrociate ma dai racconti che ho potuto ascoltare su di lui si evince l'umiltà e la determinazione che lo caratterizzavano, qualità che apprezzo molto".

Don Costante fu un sacerdote molto amato dai fedeli

Nato nel 1929 e scomparso nel 2007, don Costante Pastori fu un sacerdote molto amato ed apprezzato in città. Per ben 22 anni è stato responsabile del Santuario del Santo Crocifisso e, in particolare della contrada Dugana. Amato e ammirato per la sua dedizione alla preghiera e per l'attenzione che ha sempre rivolto al prossimo, soprattutto ai malati e ai meno fortunati, il sacerdote è stato per tanti anni un punto di riferimento per i cittadini di Desio e i suoi insegnamenti sono ancora presenti.