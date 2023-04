Il partigiano Franco Crippa, morto a Gusen a 17 anni. Varedo renderà gli renderà omaggio nel 2024 posando la Pietra d'inciampo

"Un ragazzo sveglio, vivace, intraprendente". Franco Crippa non aveva neanche 17 anni quando si unì alla 23esima Brigata Mazzini, dimostrando da subito grande coraggio nelle sue azioni e un temperamento indomito. Sarà dedicata proprio a questo giovane partigiano la prima Pietra d’inciampo a Varedo che verrà posata nel 2024.

Dall’anno scorso il Comune ha aderito al Comitato di Monza e Brianza e in futuro renderà omaggio ai cinque varedesi che non tornarono dai campi di sterminio. Tra loro appunto, il giovanissimo Franco Crippa, nato a Varedo il 28 ottobre 1927, morto nel lager di Gusen il 23 aprile 1945, a quanto risulta da alcune testimonianze raccolte dagli storici, gettandosi contro la rete elettrificata che delimitava il campo.

Per ricordare la storia di questo coraggioso partigiano, la lista civica SìAmo Varedo insieme a Pd e Psi, ha organizzato un incontro che ha visto la presenza anche di alcuni famigliari di Franco, che hanno condiviso ricordi e aneddoti dell’audace partigiano e del periodo della guerra. Nella sua introduzione alla serata, il consigliere comunale Mauro Zaina ha inquadrato il periodo storico:

"Nel 1944 la popolazione di Varedo era di circa 4mila abitanti. Nella Bassa Brianza le installazioni militari più importanti si trovavano a Varedo, le batterie contraeree e il grande deposito d’armi della Flak, contraerea tedesca, alla Valera. Il comando locale tedesco è in Villa Bagatti. Alla Sacma si lavorava esclusivamente per i tedeschi".

Franco era figlio unico e abitava con la mamma Stella Novati in una casa di corte nei pressi di vicolo al Viale 2. Suo padre Costante era morto quando lui aveva solo pochi mesi. Il giovane svolgeva l'attività di falegname prima di unirsi alla 23esima Brigata Mazzini di cui fu comandante fino al marzo del 1945 Armando Guagnetti, detto Nino. Una formazione che arrivò a comprendere 228 persone. Tra i primi compiti ci fu quello di accompagnare in Svizzera i fuggiaschi.

Come emerso dal verbale di arresto letto da Zaina, nel corso del 1944 Crippa partecipò a diverse operazioni di sabotaggio ai danni dei nazifascisti. Lui e altri compagni varedesi rubarono moschetti, munizioni e altro materiale bellico. Nel gruppo però c’era un infiltrato che ha subito avvisato il presidio delle Ss di stanza a Mombello e partirono gli arresti. Di Crippa presero in ostaggio la mamma e lui si consegnò. I partigiani furono fatti salire su un camion ma lui, benché legato riuscì a saltare giù dal camion all’altezza di viale Bagatti e fece rientro a casa. Quando i nazifascisti se ne accorsero mandarono una squadra a cercarlo.

Le sue cugine Giovanna e Piera Crippa, a quel tempo bambine, hanno raccontato il giorno dell’arresto:

Inizialmente incarcerato a Monza, il 4 gennaio 1945 Franco fu trasferito insieme ai compagni a San Vittore a Milano e consegnati alla polizia segreta militare per attività sovversive. Il 16 gennaio arrivò a Bolzano con un autobus e 1 febbraio fu internato a Mauthausen e registrato con la matricola 126160. Franco Crippa è morto il 23 aprile 1945 a Gusen non ancora diciottenne: da quanto tramandato dagli storici gettandosi contro la recinzione elettrificata. Pochissimi giorni dopo, il 5 maggio, il campo è stato liberato dagli americani.

"Non abbiamo mai saputo il modo in cui è morto, ci piacerebbe sapere da quali testimonianze si è appresa questa circostanza - ha raccontato il cugino di secondo grado, nato il 1946 e che si chiama Franco proprio in memoria del parente partigiano - la sua mamma ha sempre sperato che tornasse, nel 1968 era girata voce che fosse vivo in Germania ma purtroppo non era così".