Il Pd provinciale al fianco della sindaca di Usmate: "Da centrodestra cattiveria ingiustificabile"

"Una cattiveria umana ingiustificabile che anche i vertici provinciali del centrodestra dovrebbero condannare". Questo il senso del comunicato diffuso nella mattinata di oggi, sabato 28 settembre, dal Partito democratico di Monza e Brianza.

La vicenda di Usmate

Oggetto del documento, la guerra in corso da tempo a Usmate Velate tra l'Amministrazione comunale guidata dalla sindaca di centrosinistra, Lisa Mandelli, e le forze di minoranza di centrodestra. Al centro della contesa l'ormai ben nota vicenda dell'indagine in corso per presunte tangenti che ha coinvolto l'ufficio tecnico comunale e che ha portato, da parte della Procura di Monza, anche al sequestro di una palazzina in costruzione con pesanti ricadute sulle famiglie che avevano già acquistato gli appartamenti.

I Carabinieri in Consiglio comunale

Nei giorni scorsi lo scontro si è arricchito di nuovi capitoli, compreso l'ennesimo intervento dei Carabinieri per sedare gli animi in occasione della seduta di Consiglio comunale di martedì 24 settembre.

A ciò sono seguiti comunicati delle due fazioni. Da una parte il centrosinistra ha difeso nuovamente il proprio operato e ha reso noti una raffica di presunti insulti ricevuti dalla sindaca e dagli altri esponenti di maggioranza durante gli ultimi basi da parte delle forze di centrodestra. Dall0altra il centrodestra ha reagito presentando due querele per diffamazione.

Il comunicato del Pd di Monza e Brianza: "Centrodestra frustrato"

Ora, come detto, il nuovo capitolo, con l'intervento dei vertici provinciali del Pd.

“Esprimiamo il nostro pieno sostegno e la nostra più totale fiducia alla sindaca Lisa Mandelli e all’Amministrazione di Usmate Velate e condanniamo l’atteggiamento degli esponenti locali di centrodestra che sono arrivati a un livello di cattiveria umana ingiustificabile - scrivono nella nota firmata congiuntamente Lorenzo Sala, segretario provinciale PD, e Vincenzo Di Paolo, responsabile Enti Locali PD e capogruppo in Provincia per la lista di centrosinistra - La frustrazione di non riuscire mai a vincere le elezioni, invece che spingere la destra di Usmate Velate a riflettere sui propri errori, si scatena in parole violente e offensive, comportamenti minacciosi, intimidazioni, insulti e calunnie. È inaccettabile che la sindaca e gli esponenti di maggioranza siano stati costretti a lasciare il Consiglio Comunale scortati dalle forze dell’ordine per l’irresponsabilità della minoranza che, anziché esprimere le proprie posizioni politiche, fomenta gli animi di persone che si trovano in situazioni complesse contro l’Amministrazione".

L'appello ai vertici provinciali del centrodestra: "Intervenite"

Sala e Di Paolo concludono poi con un appello alle forze di centrodestra affinché intervengano richiamando al rispetto i consiglieri di minoranza di Usmate.