A Barlassina è arrivato un pellegrino: si tratta di Robert Baetens, che nel suo percorso dal Belgio, dove vive, a Roma, martedì della scorsa settimana ha fatto tappa in paese.

Il pellegrinaggio di Robert: dal Belgio a Roma a piedi con tappa a Barlassina

Si è presentato in Municipio in mattinata ed è stato accolto dai volontari dell’Auser, che si sono stupiti molto una volta visto arrivare quest’uomo a piedi con un grande bagaglio su ruote.

«In qualche modo tra francese e inglese ci siamo capiti – raccontano i volontari – Ci ha detto che è partito il 7 marzo da casa sua e ha fatto tutto il percorso a piedi, che sono circa 800 chilometri. Poi è entrato in Italia a Como, dalla Svizzera. Ci ha chiesto se avevamo un timbro da mettergli sul suo diario dove tiene i ricordi dei posti in cui è stato».

Alcuni volontari hanno quindi accompagnato il pellegrino in un bar per offrirgli la colazione e successivamente la presidente Anna Pagani ha impresso sul diario di viaggio il timbro dell’Auser di Barlassina. E’ un lungo pellegrinaggio a piedi quello che Robert Baetens sta realizzando per il Giubileo:

«Ci ha raccontato che non è il primo cammino che fa e abbiamo visto le bandiere dei posti in cui è passato e anche la conchiglia del Cammino di Santiago – continuano i volontari Auser – Volevamo dargli anche la nostra bandiera, ma era troppo grande per essere trasportata nel suo bagaglio».

Per gli onori di casa a questo ospite speciale è arrivato anche il vicesindaco Giorgio Porro, che ha accompagnato il pellegrino belga in una breve visita a Palazzo Rezzonico e poi gli ha consegnato una riproduzione dello stemma del Comune come ricordo della visita oltre a una nota controfirmata che certifica il suo passaggio da Barlassina.

Dopo i saluti e dopo una breve visita anche alla chiesa parrocchiale, Robert Baetens è quindi ripartito, naturalmente a piedi e con la tenda dove dorme piegata nello zaino, con direzione Milano, per poi ricongiungersi alla via Francigena intorno a Cremona e riprendere il suo cammino con meta ultima Roma, dove arriverà verosimilmente fra circa un mese, quasi certamente con il Papa successore di Francesco già eletto.