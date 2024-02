Il personale Ata sciopera, ma nessuno lo sa: alunni chiusi fuori dai cancelli. E' successo questa mattina, venerdì 23 febbraio 2024, alla Primaria di Ornago: niente pre-scuola e bambini in attesa al freddo.

La rabbia dei genitori

Ha dell'incredibile quanto avvenuto questa mattina, venerdì 23 febbraio 2024, alla scuola Primaria di Ornago. I bambini, infatti, non hanno potuto usufruire del servizio di pre-scuola a causa dello sciopero del personale Ata. Un'adesione allo sciopero di cui, però, nessuno era stato avvisato. Nemmeno il personale addetto al pre-scuola, come raccontato da una mamma coinvolta nella vicenda.

"Il pre-scuola inizia alle 7.30 e io sono arrivata con mia figlia intorno alle 7.45 - spiega la donna - Quando sono arrivata lì però mi sono accorta che l'istituto era chiuso a causa dello sciopero del personale Ata. Nessuno tuttavia era stato avvisato dell'adesione in massa dei bidelli della scuola: in questo modo ci siamo trovati chiusi fuori. Non solo noi genitori con i nostri figli, ma anche la persona che si occupa della gestione del servizio. Nessuna comunicazione è arrivata nei giorni scorsi, nemmeno sul registro elettronico".

La situazione è andata peggiorando con il passare dei minuti, come spiegato dalla donna.

"Mano a mano che si avvicinava l'inizio della scuola arrivavano sempre più bambini, molti dei quali senza genitori. Il plesso di Ornago, infatti, è dotato dell'area "kiss and go": chi porta i figli a scuola in macchina non può arrivare fino all'ingresso, ma li deve salutare a una certa distanza (ovviamente tutto avviene in sicurezza, ndr). Solitamente la scuola è aperta, ma non oggi: ci siamo trovati stipati sotto il portico della scuola, al freddo e sotto la pioggia, in pochi genitori a dover gestire numerosi bambini".

Lezioni in regolare svolgimento

Una prima comunicazione dello sciopero del personale Ata è arrivata intorno alle 8.20, mentre il dirigente scolastico Elisabetta Rinaldi è arrivata sul posto verso le 8.30.

"Quando le abbiamo chiesto spiegazioni ci ha parlato di una comunicazione inviata sul registro elettronico: comunicazione che in realtà non è mai arrivata - conclude la donna - Non è possibile dover affrontare situazioni del genere. Per fortuna verso le 8.45 i bambini hanno potuto raggiungere le loro classi grazie all'organizzazione della scuola che ha permesso lo svolgimento delle lezioni nonostante l'assenza del personale Ata. Avevamo anche il dubbio sul regolare svolgimento del servizio mensa, ma fortunatamente dovrebbe essere garantito".

La posizione del dirigente scolastico

Su quanto è accaduto questa mattina alla scuola di Ornago è intervenuto anche il dirigente scolastico, che ha voluto chiarire alcuni punti.