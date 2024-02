L'arcivescovo Delpini celebra messa per i 100 anni dall'apparizione della Madonna del Divin Pianto

La chiesa di Santa Maria Assunta di Cernusco sul Naviglio era gremita ieri sera, giovedì 22 febbraio 2024. L'arcivescovo, monsignor Mario Delpini, ha infatti celebrato la Messa in occasione del centenario dell'apparizione della madonna del Divin Pianto a suor Elisabetta Redaelli, originaria di Arcore, nel convento delle suore Marcelline.

Monsignor Delpini nell'omelia ha attualizzato il messaggio che la Vergine disse alla veggente un secolo fa. La Madonna in una prima apparizione le disse "Prega, confida e spera". Mentre quando tornò nella notte tra il 22 e il 23 febbraio 1924 le lasciò un compito: "Devi dire questo: Gesù piange perché non è abbastanza amato, cercato e desiderato, anche dalle persone consacrate.

Così Delpini durante l’omelia:

"Nel mondo di oggi c’è il vizio di sottovalutarsi. Il credere di non essere all'altezza. Ogni volta ho dei buoni propositi, ma poi ricado sempre negli stessi peccati. Il messaggio di Gesù del Divin Pianto ci dice che sei chiamato ad un amore più grande. Non è che vuole infantilmente più affetto, ma vuole che scopriamo che la nostra felicità è nell'amore. Ci dice: il tuo destino è la santità, non la mediocrità. Il nostro tempo poi genera una grande confusione: la gente chiama qualsiasi cosa “volontà di Dio”. Il messaggio invita a vincere la confusione ascoltando la Parola di Gesù. Solo così si rivela volontà di Dio e Gesù ci rivela che Dio è amore. E la vera felicità è amare come Gesù".