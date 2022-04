Barlassina

Il direttore Giovanni Belloni: «Un’esperienza magnifica che ricorderemo per tanto tempo, sono stati tutti bravissimi».

Il Piccolo Coro Tab a Roma dal Papa

Un’iniziativa partita dal Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna a cui hanno aderito anche i cori della «Galassia dell’Antoniano», di cui fa appunto parte anche il Piccolo Coro Tab.

«Dovevamo recarci a Roma nel 2020. Non c’era ancora una data precisa, ma la pandemia ha costretto naturalmente a rimandare tutti i nostri piani – ha sottolineato il direttore tecnico Giovanni Belloni – Erano presenti 45 cori e 3mila bambini. Noi eravamo in 130: siamo partiti da Barlassina venerdì mattina con due pullman».

Il messaggio del Santo Padre

Il momento clou sabato, in Aula Paolo VI, con la giornata che si è aperta con lo speciale evento «Aspettando Papa Francesco». A seguire, i bambini dell’Antoniano hanno incontrato Papa Francesco esibendosi in alcuni inediti, dopodiché sono subentrati gli altri cori, tra cui il Piccolo Coro Tab. Emozionante il messaggio lanciato dal Santo Padre: «Ha trattato il tema della diversità e della pace, ha sottolineato come le voci dei bimbi siano tutte diverse, ma formano un unico coro legandosi in armonia: così dev’essere tra le nazioni, un’armonia delle diversità» ha spiegato Belloni.

Sabato pomeriggio il gruppo si è poi diviso: chi ha preferito visitare la città, chi seguire la Messa. Domenica mattina, poi, la partecipazione all’Angelus. Al termine, il coro è rientrato a Barlassina, un lungo viaggio che si è concluso attorno alle 22. «Sono stati tre giorni davvero intensi, ma è stata un’esperienza magnifica e i bambini sono stati tutti bravissimi – ha affermato Belloni – Ci ricorderemo a lungo di questo viaggio a Roma».

Tante sono state le soddisfazioni che il Piccolo Coro Tab è riuscito a togliersi, tra queste il fatto che la solista Viola si è unita all’esibizione dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni e che Chiara, protagonista di tantissimi videoclip, è riuscita a consegnare le lettere dei compagni di coro a Papa Francesco.