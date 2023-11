Il piccolo Francesco ha freddo, Linetty lo scalda con la sua felpa

C’è chi dice che il calcio sia solo un gioco. Ma se chiedete al piccolo Francesco Frigerio vi dirà sicuramente che non è così. Perché il calcio è una grande emozione, capace di scaldare il cuore con storie e dettagli che fanno la differenza. Come accaduto sabato della scorsa settimana, in occasione dell’anticipo di Serie A tra Monza e Torino.

Il gesto che scalda il cuore

In campo, all’U-Power Stadium, c’era anche lui, il baby tifoso di Lesmo di soli 8 anni scelto per accompagnare i giocatori all’ingresso in campo. Sono quasi le 21 e fuori dal tunnel degli spogliatoi fa già parecchio freddo. Francesco prende per mano Karol Linetty, il faro del centrocampo granata, e si dirige verso il centro del rettangolo verde. E mentre risuonano le note dell’inno della Serie A, ecco quel gesto così semplice, ma allo stesso tempo speciale e per certi versi toccante. Il calciatore polacco si accorge che il "suo" bambino è infreddolito; si sfila la felpa e, dopo avergli rivolto qualche parola e un sorriso, gliela appoggia sulle spalle per scaldarlo.

Il grazie dei genitori

A immortalare il momento sono le telecamere della televisione, che non colgono l’attimo esatto, ma inquadrano Linetty già in divisa da gioco e il bambino, qualche centimetro sotto di lui, che si stringe nella tuta per scacciare il freddo della serata. Il tutto sotto gli occhi di mamma Roberta e papà Luca, anche loro grandi tifosi biancorossi, che restano colpiti dall’attenzione rivolta al loro piccolo.

"E’ stato un momento veramente inaspettato e di grande emozione nella sua straordinaria semplicità - raccontano i genitori - Quando poi, una volta rientrato, abbiamo chiesto a Francesco se avesse almeno ringraziato Linetty ci ha risposto che era talmente emozionato da non essere riuscito a dirgli nulla. Così ci abbiamo pensato noi, perché ci sembrava giusto dire grazie per quel piccolo grande gesto che forse nessuno aveva notato".

LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA DA MARTEDI' 21 NOVEMBRE 2023