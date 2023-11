Una grande panchina colorata per ricordare il sorriso di Giulia Fabio. E' quella che è stata inaugurata oggi pomeriggio, sabato 18 novembre, nel cuore del Parco degli Alpini di Busnago, in via Piave.

Centinaia di persone per ricordare Giulia

Centinaia le persone e gli amici che hanno voluto partecipare a un momento toccante, pensato per ricordare Giulia, la 17enne scomparsa lo scorso marzo dopo una lunga battaglia contro la malattia. Battaglia che la ragazza ha combattuto senza mai tirarsi indietro, sempre con il sorriso sulle labbra. La panchina, donata dalla famiglia della giovane, è stata colorata di verde e lilla, i suoi colori preferiti:

"Grazie a tutti per essere qui oggi, siete veramente tantissimi - dice la sorella Melissa, accanto a papà Silvio e mamma Isabella - Siamo davvero molto felici e siamo certi che Giulia lo sia. Abbiamo realizzato questa panchina gigante per valorizzare l'idea della felicità e per osservare la vita in un modo diverso, così come Giulia ha sempre fatto durante il suo percorso. Grazie a tutta la comunità di Busnago che ha accolto questa donazione e grazie a tutti coloro che hanno collaborato per sua realizzazione"

"Un posto per guardare oltre"

Presenti al taglio del nastro anche il sindaco Marco Corti e il parroco don Eugenio Boriotti:

"Giulia ci regala questa grande panchina proprio per guardare in alto, per guardare oltre la vita - le parole del primo cittadino - Grazie alla famiglia per questo bellissimo dono e grazie per la vicinanza al Comune di Galati Mamertino, dove è stata posizionata una panchina "gemella" che da oggi ci unisce ancora di più"

Poi, dopo essere stata svelata, la panchina è stata benedetta:

"Quando Giulia è mancata l'avevo detto: non guardatevi indietro, ma di lato, perché accanto a voi vedrete Giulia, che da oggi siede con noi su questa panchina della vita - ha aggiunto il parroco - Questo vuole essere un segno che ogni giorno ci ricorderà la gioia, la gratitudine e l'amicizia della nostra Giulia"

Il "gemellaggio" con Galati Mamertino

E come detto, una panchina identica, ma dai colori invertiti, è già stata installata a Galati Mamertino, paese di origine della famiglia Fabio, posta su un piccolo promontorio dove sarà per sempre ben visibile:

"Il ricordo di Giulia vive anche in questo segno - le parole dell'assessore Andrea Carcione di Galati Mamertino - La panchina richiama migliaia di turisti ogni giorno e siamo certi che anche qui a Busnago sarà un punto di riferimento per tanti giovani del paese e non solo. Grazie ancora a tutti per questo bellissimo momento che unisce simbolicamente due intere comunità"