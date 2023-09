AFOL Monza Brianza, azienda speciale che si occupa di promuovere il diritto al lavoro attraverso l’erogazione di servizi e attività destinati all’orientamento, alla formazione, all’inserimento e al mantenimento del lavoro, ha accolto questa mattina il Prefetto Patrizia Palmisani che è stato in visita presso le sedi di Seregno (Centro per l’impiego e Centro di Formazione Professionale ‘S. Pertini’) e di Meda (Centro di Formazione Professionale ‘G. Terragni’). I due centri nei prossimi mesi saranno interessati da grandi cambiamenti e la visita è stata l'occasione per presentare al Prefetto le diverse progettualità in corso nelle sedi di Afol MB di Seregno e Meda e che sono volte a rinnovare le infrastrutture per ampliare così i servizi erogati e rafforzare l'integrazione tra formazione e lavoro.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Il Prefetto Palmisani visita le sedi Afol di Seregno e Meda

Questa mattina, alla visita del Prefetto Palmisani, hanno presenziato per la Provincia di Monza e della Brianza il Presidente, Luca Santambrogio, e il Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni, Erminia Zoppè; per Afol MB l’Amministratore Unico, Marcello Correra, il Direttore Generale, Barbara Riva, e il Direttore Centrale Area Politiche del Lavoro e della Formazione, Cristina Pasquini.

A Seregno la realizzazione della "Bakery"

Il CFP ‘S. Pertini’ nei prossimi mesi vedrà la realizzazione della “Bakery”, un’impresa formativa che permetterà agli studenti del corso di Operatore/Tecnico delle produzioni alimentari – lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno - di mettersi alla prova: non solo parteciperanno all’intero processo di produzione, ma si occuperanno anche della vendita dei prodotti realizzati, dal dolce al salato, passando alle bevande calde e fredde. La “Bakery” sarà composta da una parte interna e da una parte esterna, collocata nel vasto giardino del Centro di Formazione Professionale. Si prevede l’apertura al pubblico dell’impresa formativa durante l’anno scolastico 2023/2024.

Entro il mese di gennaio 2024 saranno inoltre avviati i lavori per l’ampliamento del Centro Per l’Impiego di Seregno, che si inseriscono nell’ambito del Piano straordinario di Potenziamento dei Centri Per l’Impiego, ora confluito tra le misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Piano prevede un ammodernamento e un ampliamento delle infrastrutture e un incremento del personale operante, al fine di migliorare la capillarità dei servizi offerti sul territorio e di rispondere alle esigenze degli utenti e delle aziende in relazione alle sfide del mercato del lavoro. La realizzazione del nuovo edificio, che ospiterà parte degli uffici del Centro per l’impiego, sarà ultimata nei primi mesi del 2025. Inoltre il Comune di Seregno realizzerà un ulteriore edificio che ospiterà uno spazio polifunzionale, nel quale si prevede di svolgere attività e di erogare servizi prioritariamente destinati alle fasce più giovani.

A Meda invece nascerà l'Osservatorio del Mercato del Lavoro e della Formazione della Provincia

La visita è poi proseguita presso il CFP ‘G. Terragni’ di Meda, dove, sempre nell’ambito del Piano straordinario di Potenziamento dei Centri Per l’Impiego, sarà realizzato l’Osservatorio del Mercato del Lavoro e della Formazione della Provincia di Monza e della Brianza. Si prevede la conclusione dei lavori entro la prima metà del 2024.

Ad accogliere il Prefetto e il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza dopo la visita alle sedi di Seregno, il buffet interamente realizzato dagli alunni del corso di Operatore/Tecnico delle produzioni alimentari.

"Afol, un'eccellenza di questo territorio"

“Ho accolto con piacere l’invito a visitare AFOL Monza Brianza, un’eccellenza di questo territorio che rende un servizio di grande qualità sia nell’ambito della formazione professionale, che in quello dell’orientamento e delle politiche del lavoro - ha affermato il Prefetto Patrizia Palmisani. Dopo aver conosciuto le capacità e la professionalità delle studentesse e degli studenti in alcune occasioni di collaborazione, desideravo osservare da vicino la realtà in cui si formano. Ho potuto toccare con mano la professionalità e la competenza che caratterizza il personale dell’Agenzia, ma sono rimasta particolarmente impressionata dalla passione che si respira nei corsi di formazione, sia tra gli studenti che tra il personale docente. Il lavoro artigiano rappresenta una parte importante della storia imprenditoriale italiana e di questo territorio in particolare, che costituisce un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale in settori manifatturieri come quello meccanico, del legno-arredo e del tessile. I servizi offerti da AFOL hanno l’obiettivo di agevolare l’accesso alle tante occasioni di impiego offerte da questo territorio, così consentendo alle persone di realizzarsi attraverso il lavoro, che costituisce il presupposto per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e stabilità di ogni comunità”.

La formazione e il costante dialogo con il mondo del lavoro

La visita del Prefetto è stata accolta con grande piacere dal Presidente della Provincia Luca Santambrogio che ha commentato:

“È un piacere oggi aver potuto inaugurare il nuovo anno scolastico 2023-2024 insieme a Sua Eccellenza il Prefetto Patrizia Palmisani, che ha potuto toccare con mano la qualità e la diversificazione dell’offerta formativa del nostro territorio, simbolo di una Brianza che cresce e che vuole assicurare ai propri ragazzi servizi capillari e ispirati ai migliori esempi europei e internazionali. Il sorriso, la passione e la curiosità degli studenti e studentesse che popolano le aule e i laboratori dei CFP Pertini e Terragni sono una fulgida testimonianza di come le amministrazioni locali possano fare la differenza, contribuendo concretamente alla costruzione di ambienti scolastici e di didattiche all’avanguardia e in un costante dialogo col mondo del lavoro”.