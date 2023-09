Premio Badolato consegnato a Vanessa Mini, artista di Triuggio. La cerimonia si è tenuta al centro polifunzionale di Alserio, in provincia di Como.

Il Premio Badolato va a Vanessa Mini

A presentare la manifestazione il geometra Vincenzo Versace, presidente dell'associazione calabro-brianzola di Albavilla che ha istituito il Premio Badolato. Presenti i sindaci di Alserio, Albese, Montorfano e Proserpio oltre al presidente del Consiglio comunale di Erba. La cantante swing ha ricevuto il premio dal presidente Versace.

"Per me è un grandissimo onore oggi ricevere questo riconoscimento, nonostante la mia carriera e i successi rimango legata a questo territorio e alla Brianza", il commento dell'artista dopo il conferimento della targa.

L'artista ospite al Festival del Cinema di Venezia

Tra gli ultimi successi dell'artista anche la recente partecipazione al Festival del Cinema di Venezia 2023 dove ha sfilato sul red carpet ufficiale calcato dai divi di Hollywood. Vanessa Mini, cantante swing, dopo aver fatto rientro dal Lido, si è preparata all’appuntamento con Alserio dove nel salone polifunzionale di via Papa Giovanni ha ricevuto il prestigioso «Premio Francesco Badolato», giunto alla 13esima edizione. La talentuosa cantante triuggese ha ricevuto in quel di Como l’ambito premio che nelle scorse edizioni era stato assegnato a personaggi di spicco come l’allenatore Giovanni Trapattoni, il campione olimpico Alberto Cova e il giornalista Michele Cucuzza.