Il Premio Meda 2021 agli studenti del liceo Curie, volontari al centro vaccinale

Cerimonia in santuario

Sono stati premiati anche i vincitori del concorso "Cosa c'è dietro questa porticina?".

Il Premio Meda 2021 è andato agli studenti del liceo Marie Curie, per l’opera di volontariato al centro vaccinale di via Cialdini.

Premio Meda agli studenti del liceo Curie

L'atteso appuntamento con il prestigioso riconoscimento conferito ogni anno dalla Pro Loco Pro Meda a chi si distingue per particolari meriti, rappresentando un orgoglio per la città, è stato consegnato giovedì sera, 9 dicembre, nella suggestiva cornice del santuario Santo Crocifisso. A ritirare il riconoscimento, a nome della scuola e dei suoi ragazzi, la dirigente scolastica del liceo, Wilma De Pieri. «E’ significativo che la Pro Meda abbia voluto premiare i ragazzi, scommettendo su di loro. Spesso vengono demonizzati, invece questa è la dimostrazione che non sono tutti uguali e che se ai giovani si dà fiducia loro sono in grado di restituirla in termini di prestazioni di valore», il commento della preside, soddisfatta degli studenti che nei mesi scorsi hanno affiancato medici, vaccinatori e operatori all'hub allestito in via Cialdini dall'Istituto Auxologico in collaborazione con il Comune.

Premiati anche i vincitori del concorso «Cosa c’è dietro questa porticina?»

Durante la serata sono stata inoltre premiati i vincitori del concorso «Cosa c’è dietro questa porticina?», promosso da Circolo XX Settembre, Amici dell’arte, Pro loco Pro Meda e oratorio Santo Crocifisso, con il patrocinio del Comune. E’ la prosecuzione dell’iniziativa organizzata a luglio dall’inarrestabile Rina Del Pero con l’artista Renata Barzaghi e l’insegnante Gabriella Maspero, che hanno coinvolto i partecipanti all’oratorio estivo nella decorazione del portone dello storico palazzo della Madam nel parco di piazza Cavour.

