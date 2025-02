Il Premio Meda Donna e il corso di autodifesa per l'8 Marzo

Il Premio Meda Donna e un corso di autodifesa a partire dai 16 anni. L'Amministrazione comunale di Meda ha annunciato due delle iniziative in programma per l'8 Marzo, Giornata internazionale della donna, per valorizzare a 370 gradi l'altra metà del cielo.

Il Premio Meda Donna

Come ormai da tradizione, verrà conferito il Premio Meda Donna, per celebrare le medesi "straordinarie nella loro quotidianità", che stanno dando lustro a Meda,

accrescendone il prestigio e operando con disinteressata dedizione. L’intento, come illustrato dal regolamento del Premio, è proprio quello di evidenziare azioni di alto profilo morale, coraggio e abnegazione civica sempre nell’interesse del prossimo. Le segnalazioni possono essere fatte pervenire da singoli cittadini o da Enti alla segreteria del Comune di Meda (al Palazzo municipale oppure tramite email all’indirizzo segreteria.generale@comune.meda.it) entro il 10 febbraio 2025.

Le candidature verranno esaminate da una commissione

La segreteria provvederà ad istruire le varie proposte che verranno poi vagliate, per l’aggiudicazione dei riconoscimenti, da parte di una apposita commissione consiliare composta dal sindaco, o da un suo delegato, dal presidente del Consiglio comunale e da quattro consiglieri comunali (due di maggioranza e due di

minoranza). Il regolamento e tutte le informazioni sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Meda nella sezione dedicata.

"Un premio alle donne che è giusto elogiare pubblicamente"

Le parole del sindaco Luca Santambrogio e dell’assessore alle Politiche femminili Mara Pellegatta:

"Un premio per donne capaci di essere straordinarie nella loro quotidianità, che si distinguono per opere concrete nei campi della scienza, delle lettere, delle arti, dell’economia, del lavoro, della pubblica amministrazione, della solidarietà sociale, della scuola, dello sport e nella semplice vita di tutti i giorni.

Donne che è giusto e doveroso elogiare pubblicamente".

Il corso di autodifesa tutto al femminile

Visto il grande successo delle scorse edizioni, l'assessorato allo Sport e Politiche Giovanili e l'assessorato alle Politiche femminili, sempre in occasione dell'8 Marzo, propongono un nuovo corso di autodifesa, giunto alla quinta edizione, organizzato dall'Amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione sportiva dilettantistica Wa Yu Kai 47 Karate Meda.

Iniziativa gratuita rivolta alle medesi dai 16 anni in su

L’iniziativa, completamente gratuita, è rivolta alle cittadine residenti nel Comune di Meda, a partire dai 16 anni di età. Il corso si suddivide in due livelli: un corso base per chi si avvicina per la prima volta all’autodifesa e un corso avanzato per chi desidera perfezionare le proprie competenze.

Modalità di iscrizione

La partecipazione è aperta fino a un massimo di 25 partecipanti, con iscrizione gratuita da inviare al Servizio sport entro e non oltre il 4 marzo 2025, inoltrando la documentazione richiesta e pubblicazione nella sezione dedicata sul sito istituzionale, all’indirizzo: sport@comune.meda.mb.it.

"Un'occasione per acquisire maggior consapevolezza di sé"