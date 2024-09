"Per la grande padronanza tecnica, da fedele indagatore del linguaggio visivo e per l’energia del segno costruttivo con cui guida lo spettatore attraverso prospettive sospese di strutture cosmiche", Ezio Arosio di Lissone si è aggiudicato il premio Mostra personale (nell’ambito del Premio di Pittura 2025), alla 31esima edizione del premio di pittura "Pittori a Palazzo" indetto dalla Associazione Amici Palazzo e Parco Arese Borromeo di Cesano Maderno.

Il premio Pittori a Palazzo va a un artista di Lissone

La cerimonia di premiazione, alla presenza del sindaco Gianpiero Bocca, è stata ospitata in auditorium Disarò dove, fino al 29 settembre (sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18), è possibile ammirare le opere in concorso. Secondo premio a Silvano Villa di Giussano, per "Life ciomposition 1", apprezzata dalla giuria per "l’interessante rivisitazione tecnico formale e una personale indagine del contesto urbano". Terzo premio a Ruggero Agostoni di Meda per "Asha", e in particolare per "l’uso consapevole dei materiali e l’uso espressivo del colore, capaci di evocare luoghi e silenzi contemplativi, dal vago sapore orientale".

I tre riconoscimenti assegnati dall’Amministrazione comunale

I tre riconoscimenti assegnati dall’Amministrazione comunale sono andati a Carlo Paleari di Legnano (Milano), per "l’interessante equilibrio tra linea, colore, segno grafico" in "Risaia", Roberto Vinciguerra di Seregno "per la capacità di costruire l’immagine attraverso l’equilibrio di colori, linee e segni grafici" in "Vegetazione duna/mare" e Flavio Confalonieri di Monza "per la consapevolezza nell’uso dei materiali e nella composizione di forme e colori" dimostrato in "Dicht green".

I diplomi di merito da parte della commissione artistica

Diplomi di merito da parte della commissione artistica a Emanuela Lampugnani di Bovisio Masciago per "Galatea ninfa del mare", e a Marbo Mariateresa Borghi Pelizzoni di Seveso ed Enrica Colico di Lentate sul Seveso per l’insieme delle opere. Inaugurata sabato, fino al 29 settembre, nell’oratorio dei Santi Angeli Custodi e Sant’Antonio da Padova è esposta «Esisto?», la personale della tatuatrice e pittrice Rosanna Cafarella, vincitrice del Premio di pittura 2023.