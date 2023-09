Un annullo filatelico per i trent'anni del Premio di pittura

In occasione della trentesima edizione del premio di pittura Pittori a Palazzo (un traguardo di cui il sindaco Gianpiero Bocca si è congratulato a nome di tutta la città di Cesano Maderno), gli Amici Palazzo e Parco Arese Borromeo hanno ideato e realizzato, con Poste Italiane, uno speciale annullo filatelico: il timbro resterà per sessanta giorni all’ufficio postale di piazza 25 Aprile per poi essere depositato al Museo storico della comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Foto 1 di 2 Il sindaco Gianpiero Bocca mostra lo speciale annullo filatelico Foto 2 di 2 Tutti gli artisti premiati

Primo premio alla tatuatrice di Gerenzano

Lacrime di felicità per Rosanna Cafarella di Gerenzano (Varese), trionfatrice, con l’opera "Legami", della trentesima edizione del premio di pittura Pittori a Palazzo indetto dall’Associazione Amici Palazzo e Parco Arese Borromeo. "Per me la pittura è la cosa più importante e ci tenevo tantissimo a vincere" le prime parole della 32enne titolare di uno studio di tatuaggi. L’artista, che ha dimostrato "grande padronanza della tecnica pittorica" unendo "la precisione del tratto e la morbidezza nella resa del colore armonioso e del chiaroscuro", si aggiudica la possibilità di una mostra personale nell’ambito del Premio di pittura 2024.

I premiati della trentesima edizione

Secondo premio a Stefano Venturini di Como per l’insieme delle opere in cui ha dimostrato "abilità compositiva e capacità di rendere, attraverso lo strumento della dissolvenza, la vitalità di un attimo in movimento". Terzo posto per Mariateresa Borghi Pelizzoni di Seveso, per aver reinterpretato in chiave contemporanea, in "Renzo e Lucia 2023", il romantico tema del bacio. A seguire, quarto posto per Susi Monica Meneghin di Desio e la sua "Peonia", premiata "per l’ottima tecnica e composizione e per il forte impatto cromatico dell’opera, che fa del colore, ben distribuito e d’effetto, il principale strumento comunicativo". Quinto per il pittore Akila Porage di Mariano Comense (Como) per l’opera "Fog of war # 2".

Le opere esposte fino al 1 ottobre al Disarò

Riconoscimento dell’Amministrazione comunale a Susanne Stoehr di Macherio, Monica Catto di Desio, ed Enzo Leoni di Gessate (Milano). Attestati di merito, assegnati dalla Commissione artistica, a Saviana Brivio di Lissone, Tina Protasoni di Arese (Milano), Paolo Monga di Triuggio, Fiorenzo Redaelli di Triuggio, Graziella Tosatto di Caronno Pertusella (Varese). Monga si aggiudica anche il premio della giuria popolare del Premio di pittura 2022. Le opere resteranno esposte all'auditorium Paolo e Davide Disarò fino a domenica 1 ottobre (sabato dalle 15 alle 18, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18). Nell’oratorio dei Santi angeli custodi di Palazzo Arese Borromeo, inoltre, la personale della giussanese Eleonora Cerati, vincitrice della scorsa edizione.