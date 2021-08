Il presidente del Parco Valle Lambro visita i sentieri curati dai volontari

I sentieri sono un fiore all’occhiello per Renate, grazie anche all’impegno, totalmente gratuito, dell’associazione Caveramezz. Ieri pomeriggio, venerdì 6 agosto 2021, se ne è potuto rendere conto il nuovo presidente del Parco Valle Lambro, Marco Ciceri.

Il presidente del Parco a Renate

Accompagnato dall’assessore all’Istruzione del Comune di Renate Maria Teresa Villa, dal presidente dell'associazione Caveramezz Daniele Beretta e da Tullio Muraro del Comitato per la difesa delle Bevere e del fiume Lambro, Marco Ciceri ha avuto la possibilità di «verificare l’intenso e proficuo lavoro che viene svolto dai volontari per la realizzazione e il mantenimento dei sentieri, nella nostra cornice naturalistica che è diventata sempre più meta indiscussa per chi vuole vivere a contatto con la natura brianzola», come sottolineato dal sindaco Matteo Rigamonti.