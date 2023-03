Il presidente di Assolombarda in visita a Rollon

La multinazionale Rollon apre le porte al presidente di Assolombarda.

Ieri, giovedì 16 marzo, Giovanni Caimi, presidente di Assolombarda Monza e Brianza, ha fatto visita all'azienda di Vimercate, che ha una sua sede anche ad Agrate Brianza. Azienda che si occupa della produzione di guide lineari e guide telescopiche per vari settori.

Ad accogliere Caimi bella sede di via Trieste, a Vimercate, c'erano Lucia Ditommaso, HR Manager Rollon SpA; Stefano Zecchinato, Group COO Branch Manager Rollon SpA; e Davide Lo Re, CFO Rollon SpA .

"Per competere sui mercati globali è necessario saper programmare gli investimenti in ricerca e sviluppo - ha detto Caimi in occasione della visita - La Brianza è da sempre un territorio che ha saputo coniugare la tradizione manifatturiera e la spinta verso l’innovazione. Una modalità di fare impresa che, non solo ha creato prodotti conosciuti in tutto il mondo, ma ha anche reso il territorio attrattivo per gli investitori stranieri che qui hanno trovato competenze e capacità. Ne è un esempio Rollon, Gruppo internazionale che a Vimercate e ad Agrate ha aperto due stabilimenti e un laboratorio altamente specializzato, il RollonLab, dove vengono testati e ottimizzati i nuovi prodotti nati dalle attività di ricerca e sviluppo che l’azienda sostiene.”