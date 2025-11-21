Il prof. Somoza è il nuovo “rettore” dell’Università degli Amici

Agorarcore si rinnova nella continuità. Il sodalizio culturale di Arcore, che conta quasi trecento soci, ha rinnovato la carica di presidente. Il professor Raffaele Mantegazza, fondatore e anima dell’associazione fin dalla sua nascita, ha infatti ceduto il testimone al professor Alfredo Luis Somoza, da sempre partecipe della vita associativa e culturale di Agorarcore.
Chi è Alfredo Somoza
“È per me un onore presiedere Agorarcore, che ho visto nascere e che in questi anni ha offerto un servizio culturale di alta qualità a centinaia di arcoresi e non”, ha dichiarato Somoza. “Il mio ringraziamento va a Raffaele Mantegazza per averci portati fin qui. Spero di poter raggiungere, insieme al Gruppo Operativo e al Direttivo, nuovi traguardi, sempre nel rispetto dei principi di imparzialità e autorevolezza che hanno permesso alla nostra università di diventare una delle realtà associative più importanti del Vimercatese”.
“Lascio per impegni di lavoro”
“Ho lasciato la presidenza per motivi personali e, soprattutto, perchè ho bisogno di riorganizzare i miei tanti impegni, soprattutto accademici – ha spiegato Mantegazza – Sono molto orgoglioso di aver fatto parte del gruppo direttivo ma ribadisco il mio impegno a continuare le lezioni nell’Università degli Amici. Sono molto contento che lui abbia accettato questo incarico. Ovviamente non ci sarà alcun cambiamento nella filosofia dell’Università e nella programmazione dei corsi. Ovviamente al professore Somoza vanno i miei migliori auguri di buon lavoro”.