Il prof. Somoza è il nuovo “rettore” dell’Università degli Amici

Il sodalizio arcorese, che conta quasi trecento soci, ha rinnovato la carica di presidente. Il professor Raffaele Mantegazza, fondatore e anima dell’associazione fin dalla sua nascita, ha infatti ceduto il testimone al professor Somoza

Agorarcore si rinnova nella continuità. Il sodalizio culturale di Arcore, che conta quasi trecento soci, ha rinnovato la carica di presidente. Il professor Raffaele Mantegazza, fondatore e anima dell’associazione fin dalla sua nascita, ha infatti ceduto il testimone al professor Alfredo Luis Somoza, da sempre partecipe della vita associativa e culturale di Agorarcore.

Il professor Mantegazza continuerà comunque a essere impegnato come docente nell’attività principale dell’associazione, l’Università degli Amici, ed è stato nominato dal Consiglio Direttivo Presidente Onorario, in riconoscimento del suo lungo e prezioso contributo.

Chi è Alfredo Somoza

Il nuovo presidente – giornalista professionista e docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – ha ringraziato i consiglieri per la fiducia accordatagli con voto unanime, ribadendo il proprio impegno a sostenere tutte le attività di Agorarcore, sia quelle “universitarie” sia quelle dedicate all’aggregazione e all’animazione sociale.

“È per me un onore presiedere Agorarcore, che ho visto nascere e che in questi anni ha offerto un servizio culturale di alta qualità a centinaia di arcoresi e non”, ha dichiarato Somoza. “Il mio ringraziamento va a Raffaele Mantegazza per averci portati fin qui. Spero di poter raggiungere, insieme al Gruppo Operativo e al Direttivo, nuovi traguardi, sempre nel rispetto dei principi di imparzialità e autorevolezza che hanno permesso alla nostra università di diventare una delle realtà associative più importanti del Vimercatese”.

“Lascio per impegni di lavoro”