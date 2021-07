Il punto sui vaccinati e sui positivi ad Agrate

Situazione stabile per quanto riguarda i positivi al Covid ad Agrate Brianza. A dare gli ultimi aggiornamenti è stato il sindaco Simone Sironi.

Il punto sui positivi ad Agrate

Nel comune brianzolo al momento sono 11 le persone positive mentre sono 64 quelle preventivamente in quarantena e in isolamento domiciliare. Sostanzialmente non ci sono cambiamenti rispetto alla scorsa settimana.

E sui vaccinati

Crescono invece i vaccinati. Alla data di ieri, venerdì 30 luglio, ad Agrate sono state somministrate oltre 10.505 prime dosi (+124 rispetto a settimana scorsa) e 7.647 seconde dosi, con un aumento di 1.070 rispetto a sette giorni fa. A fronte di questi dati si è quasi raggiunto l'80% della popolazione target.

Il primo cittadino Sironi ci tiene anche a ribadire che a partire dal 6 agosto per accedere a una serie di luoghi pubblici e servizi sarà necessario essere in possesso di certificazione verde.

"Vacciniamoci e ripartiamo, insieme!" ha concluso il sindaco.