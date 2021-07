Non ce l'ha fatta la 63enne investita ad Agrate

Non ce l'ha fatta la donna di 63 anni investita nella serata di ieri, martedì 27 luglio, ad Agrate Brianza. Il gravissimo incidente si è verificato intorno alle 18 in via Matteotti.

E' morta la 63enne investita ad Agrate

La donna, residente a Caponago, era stata subito soccorsa dai volontari di Avps Vimercate intervenuti sul posto insieme all'automedica e all'elisoccorso. Dopo il massaggio cardiaco la 63enne era stata trasferita d'urgenza all'Ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Operata nella tarda serata, purtroppo è spirata intorno alle 23.

Secondo una prima ricostruzione, la 63enne proveniva da via Roma e si dirigeva verso via Foscolo quando, mentre attraversava la strada, è stata travolta da un'auto condotta da una donna residente ad Agrate Brianza.

Toccherà ora agli agenti della Polizia locale di Agrate, intervenuti sul posto per i rilievi, ricostruire con esattezza la dinamica del grave incidente.