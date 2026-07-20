Il “quaderno sospeso”, un aiuto alle famiglie in difficoltà

Fino al 25 settembre nelle cartolerie che hanno aderito sarà possibile acquistare il materiale per la scuola che sarà poi donato a chi ha bisogno.

“Quaderno sospeso”, un aiuto alle famiglie in difficoltà. Parte a Desio l’iniziativa solidale.

“Quaderno sospeso”, al via l’iniziativa di solidarietà

Quaderno, astuccio, matita, gomma da cancellare, pastelli colorati: tutto pronto nello zaino per l’inizio della scuola. “Ma restano fuori tante famiglie in difficoltà che non possono permettersi questi materiali”, dicono da Desio Città Aperta e Casa delle donne, che hanno lanciato l’iniziativa “Quaderno sospeso”, che ha il patrocinio del Comune e in collaborazione con Confcommercio Alta Brianza.

Un aiuto alle famiglie in difficoltà

Simile al “Dono sospeso“, che esiste già da otto edizioni e viene organizzato ogni anno sotto Natale alla Posteria sociale del Consorzio Comunità Brianza, il “Quaderno sospeso ha lo scopo di aiutare le famiglie in difficoltà, segnalate dal Servizio sociale comunale o dalla Caritas cittadina, a dare ai propri figli i materiali scolastici che diventeranno necessari con settembre e l’inizio delle scuole”, evidenziano le associazioni coinvolte.

Andrà avanti fino al 25 settembre

Fino al 25 settembre sarà possibile recarsi in alcune delle cartolerie di Desio (Eureka in via Partigiani d’Italia, Mosconi in Corso Italia, Copia e Incolla in via Novara, 10 e lode in via Ferravilla, Monida Cartoleria in via Garibaldi) e acquistare “quaderni, penne, colla o altro da lasciare ‘in sospeso’ in negozio. Poi, i volontari passeranno a ritirare il materiale che verrà donato alla Posteria sociale per chi ne avrà più bisogno”.