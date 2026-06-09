Il Questore chiude la sala giochi

L'attività veniva esercitata in assenza del titolare di licenza o suoi rappresentanti e l’accesso alla sala giochi era consentito indiscriminatamente agli utenti del bar.

Il Questore di Monza e della Brianza ha disposto la sospensione temporanea della licenza di una sala giochi di Arcore.

La scelta

Il provvedimento è stato adottato a seguito di controlli effettuati dalla squadra amministrativa della Questura di Monza e della Brianza unitamente a personale dell’Agenzia Dogane e Monopoli e personale della Polizia Locale di Arcore nella sala giochi autorizzata all’installazione di apparecchi per il gioco lecito anche con vincite in denaro.

Nel corso del controllo gli agenti hanno appurato una violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità competente, oltre che gravi violazione degli obblighi di gestione diretta e controllo dell’attività, rilevando che l’attività veniva esercitata in assenza del titolare di licenza o suoi rappresentanti e l’accesso alla sala giochi era consentito indiscriminatamente agli utenti del bar.

Considerato l’utilizzo non conforme della licenza, accertati i rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico nonché l’esigenza di tutelare le persone e soprattutto i minori, il Questore della provincia di Monza e della Brianza ha disposto la sospensione dell’attività con chiusura per sette giorni quale misura interdittiva temporanea con carattere sanzionatorio.