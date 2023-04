Il rapper Aiello a Giussano per girare il suo videoclip musicale

L’artista, che ha partecipato anche a Sanremo nel 2021, ha girato alcune scene in notturna in piazzale Cattaneo a Giussano per lanciare il nuovo album.

Troupe in piazza mercato

C'è anche la piazza del mercato di Giussano nel nuovo video musicale del rapper Aiello, che ha scelto di venire in città per girare alcune scene per la nuova canzone «Aspettiamo mattina».

ll nuovo singolo del cantautore, che nel 2021 ha partecipato anche al Festival di Sanremo, è trasmesso in radio e sulle piattaforme digitali dal 31 marzo, pochi giorni dopo il suo arrivo in città dove è stato girato parte del video musicale.

Scene nella notte del 23 marzo

Il 23 marzo infatti, l’artista di origini cosentine ma romano di adozione, insieme ad una troupe di 15 persone, hanno occupato piazza Cattaneo, più nota come la piazza del mercato, con luci e telecamere per effettuare le riprese. Il video musicale si apre proprio con una scena di notte: in piazza del mercato, sotto un lampione, Aiello in sella ad una moto . A seguire altre immagini del piazzale, con lo sfondo delle luci della città. La casa di produzione video Borotalco.tv aveva fatto una richiesta al Comune per usare lo spazio di notte, dalle 22.30 alle 2 come scenario per il videoclip che alterna scene di giorno e di notte.

Contributo di 300 euro per una associazione del territorio

La richiesta giunta al sindaco è ovviamente stata accettata; in cambio è stato corrisposto anche il pagamento di 300 euro che è poi stato girato ad una associazione del territorio.

Il brano di Aiello anticipa ufficialmente il nuovo disco che uscirà per Columbia Records/Sony Music Italy nel corso dell’anno, e da giugno il rapper torna anche live con «Romantico tour».

In passato altri set televisivi in città

Già in passato troupe televisive hanno scelto Giussano per le riprese: alla pista di atletica del centro sportivo Borgonovo è stato infatti girato uno spot pubblicitario per Fastweb con protagonista Filippo Tortu, il campione però sembra che stia per tornare di nuovo in città, per girare un altro video pubblicitario, sempre sulla stessa pista, per conto di un noto marchio alimentare.