Per riportare l'attenzione sulla drammatica situazione vissuta dai lavoratori dello spettacolo, che da un anno e mezzo vivono una situazione di sofferenza economica e lavorativa dovuta al Covid, alle sue restrizioni e a supporti economici inadeguati, il rapper vimercatese Emis Killa assieme all'amico comico, Angelo Duro, hanno deciso di accendere i fari sul tema in maniera assai alternativa.

Il rapper Emis Killa e il siparietto con l'amico comico al supermercato

Per questo motivo, microfono in una mano e amplificatore a rotelle nell'altra, si sono diretti in due supermercati e in un locale di Milano, improvvisando un piccolo "show" con l'obiettivo di sensibilizzare le persone sulla situazione vissuta attualmente dai lavoratori dello spettacolo. Tra applausi e sgomento il duo è riuscito comunque ad attirare l'attenzione dei presenti, vigilanza compresa.

Emis Killa "Ho accettato senza doverci pensare"

"Angelo mi ha chiesto di partecipare a questa sua iniziativa che poi sarebbe una protesta pacifica e ironica per far valere il nostro diritto di tornare a lavorare, come ormai tutti - ha scritto il rapper vimercatese sul suo profilo Instagram. Ho accettato senza doverci pensare perché oltre essere una bellissima persona è un comico fortissimo e dotato di un’ironia molto intelligente. Questo è quanto è successo. Volevamo farci trattare male ma ormai siete troppo fan della faccenda e siete stati fin troppo buoni. In ogni caso è stato divertente".