Il resoconto del 2025 e la premiazione degli agenti: la Polizia Locale celebra San Sebastiano

Polizia Locale in festa per San Sebastiano, copatrono di Meda

Meda in festa per San Sebastiano, patrono della Polizia Locale e copatrono della città. Il pomeriggio di ieri, martedì 20 gennaio 2026, è stato dedicato a una commemorazione e riflessione sul ruolo fondamentale del Corpo di Polizia Locale nella comunità. La cerimonia ha preso il via in piazza Vittorio Veneto, col passaggio in rassegna del Corpo da parte del sindaco Luca Santambrogio, la benedizione dei mezzi in dotazione, l’alzabandiera e l’onore ai Caduti. Presente anche il sindaco di Cabiate, Maria Pia Tagliabue, Comune con il quale Meda ha recentemente siglato un accordo per la creazione di un comando unico di Polizia Locale.

L’incontro in sala civica Radio

Al termine della cerimonia ci si è spostati in sala civica Radio per la relazione delle attività svolte nel 2025, a cura del comandante Claudio Delpero, e la consegna delle onorificenze agli agenti che si sono distinti nel corso dell’anno scorso.

“La celebrazione di San Sebastiano assume quest’anno un significato ancora più importante in quanto anticipa di un giorno un importante appuntamento sul territorio: mercoledì 21 gennaio 2026 (oggi, ndr) si terrà a Meda un convegno sulla sicurezza stradale di rilevanza provinciale, che vede la partecipazione delle massime autorità in materia di sicurezza e ordine pubblico – ha esordito il capo dei vigili – L’evento, organizzato in collaborazione con il SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) Monza e Brianza, si concentra sul corso di educazione stradale “La sicurezza al primo posto”, parte del programma annuale dell’assessorato alla Polizia Locale dedicato agli istituti scolastici sui temi della sicurezza a 360°”.

“La Polizia Locale di Meda si distingue per le importanti collaborazioni con Amministrazioni e Forze dell’ordine”

“Un grande ringraziamento va agli agenti e all’intero Corpo di Polizia Locale per l’impegno quotidiano e la dedizione dimostrata – ha dichiarato l’assessore alla Polizia Locale e Sicurezza, Fabio Mariani, presente insieme al resto della Giunta – La Polizia Locale di Meda si distingue per la costante formazione, le numerose iniziative sul territorio e le importanti collaborazioni con altre Amministrazioni e Forze dell’Ordine. Ogni giorno gli agenti portano dignità e rispetto nelle loro attività, sia nel campo della Polizia Stradale (con un forte incremento delle pattuglie nelle fasce orarie

serali e notturne) che giudiziaria. Vogliamo continuare a mettere i nostri agenti nella condizione di lavorare con tranquillità, assicurando mezzi e strumenti sempre efficienti e aggiornati. Le iniziative di educazione nelle scuole e i progetti sovracomunali rappresentano il nostro impegno per un futuro più sicuro”. GUARDA LA GALLERY (4 foto) ← →

“Siamo sempre pronti a scendere in prima linea per la sicurezza di tutti”

“La Polizia Locale di Meda si conferma un corpo attento alle necessità dei cittadini, sempre pronto a scendere in prima linea per la sicurezza di tutti – ha sottolineato il comandante Claudio Delpero – Il

nostro obiettivo è continuare a lavorare con uno sguardo sempre aperto alla novità e alla collaborazione. Grazie alla formazione continua, alle attività sovracomunali e alle sinergie con tutte le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale cresce, diventando sempre più punto di riferimento per la comunità, grazie alle progettualità condivise e programmate con l’Amministrazione”.

Il resoconto dell’attività svolta nel 2025: oltre 5000 richieste di intervento

Come di consueto, la Polizia Locale ha presentato una relazione sulle attività svolte nell’anno appena concluso. Il documento offre un quadro completo e articolato dell’attività svolta nel corso del 2025 a tutela della

sicurezza urbana, della legalità e della qualità della vita sul territorio comunale. Si riportano di seguito i principali elementi di sintesi e gli aspetti di maggiore rilievo: l’azione del Corpo si è sviluppata su più ambiti operativi, a partire dal presidio del territorio e dai servizi di sicurezza urbana. Nel corso dell’anno sono pervenute alla centrale operativa poco più di 5000 richieste di intervento, tutte prontamente prese in carico o smistate ad altri Uffici competenti per una rapida risoluzione. Di particolare rilievo le attività di Polizia commerciale, finalizzate a garantire il rispetto delle normative di settore. Per quanto riguarda l’attività di Polizia giudiziaria, relativa all’accertamento di reati e al contrasto alle condotte illecite, sono stati attivati 36 procedimenti d’indagine delegati dalla Procura e 32 accertamenti. Sono state arrestate 2 persone dopo un’attenta attività d’indagine e svolte 42 indagini di Informatica forense, svolta dall’unità frodi informatiche (uno dei servizi qualificanti il Corpo uniti al falso documentale e sopralluoghisti forensi).

Costanti controlli sulle vie e 7.200 sanzioni al Codice della strada

Sul fronte della circolazione stradale, la Polizia Locale ha garantito un’attività giornaliera costante di prevenzione e controllo. Nel corso dell’anno sono state accertate complessivamente 7.200 sanzioni al

Codice della Strada, con particolare attenzione ai veicoli circolanti sprovvisti della copertura assicurativa. Ampio spazio è stato dedicato anche alle attività educative e di prevenzione. Nel corso del 2025 sono state

svolte intere mattinate di educazione stradale, coinvolgendo gli studenti appartenenti ai due Istituti comprensivi e sono inoltre proseguiti i progetti di prevenzione che hanno interessato gli studenti degli Istituti superiori, con anche dimostrazioni con unità cinofile e dell’unità di trasporto organi.

Il progetto “Meda per la vita”: trasportati 150 organi

Il progetto “Meda per la vita”, svolto in maniera del tutto volontaria dagli agenti impegnati, ha permesso di trasportare, nelle 42 missioni svolte, 150 organi. Importante anche il sistema di collaborazioni e sinergie attivato sul territorio: in primis col Comando dei Carabinieri di Meda, poi con la Polizia Stradale di Monza, con la Polizia Penitenziaria, Polizia Postale, Guardia di Finanza e i corpi di Polizia Locale nel progetto Parco Groane e nelle attività di mutuo soccorso.

Encomio agli agenti per il duplice intervento di ottobre

Non è mancato il momento delle premiazioni: l’Amministrazione ha conferito l’encomio agli agenti che nell’ottobre scorso, con grande coraggio e professionalità, avevano affrontato un ladro violento che si era introdotto in una palazzina e, con la collaborazione dei colleghi di Bovisio Masciago, avevano smantellato una rete di spaccio.

