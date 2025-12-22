Polizia Locale: nasce il comando unico di Meda e Cabiate

Il 2026 inizia con un’importante novità per la Polizia Locale: nasce infatti il comando unico di Meda e Cabiate. I due Comuni hanno sottoscritto una convenzione quinquennale con la quale condividono il comandante Claudio Delpero, che oltre ai suoi agenti medesi coordinerà quelli cabiatesi.

Al via il comando unico di Polizia Locale

«Si tratta di una convenzione differente rispetto a quella già in essere con i Comuni di Seveso, Limbiate, Cesano Maderno, Bovisio Masciago e Varedo – ha spiegato il sindaco Luca Santambrogio nel Consiglio comunale di giovedì sera – Di fatto nasce un corpo unico di Polizia Locale con a capo il nostro comandante, che andrà a coordinare anche i quattro agenti (più uno in arrivo) e il personale amministrativo cabiatesi».

Ci sarà un ritorno economico per il Comune di Meda

Un accordo che riempie di soddisfazione l’Amministrazione comunale:

«Siamo orgogliosi che il Comune di Cabiate riconosca l’eccellenza della Polizia Locale medese e le capacità del suo comandante – ha sottolineato il sindaco – Ci sarà anche un ritorno economico, dato che Cabiate ci corrisponderà 15mila euro all’anno per usufruire dei nostri servizi. Inoltre, questa convenzione ci permetterà di accedere più facilmente alle risorse dei bandi regionali, perché viene attribuito un punteggio maggiore alla gestione associata intercomunale della Polizia Locale».

Pattuglie miste anche in orari notturni

«Di fatto ci sarà una centrale operativa unica e il centralino reperibile sarà quello di Meda – ha aggiunto il comandante – Sarà in capo a Meda tutto quello che concerne la questione amministrativa, la mobilità e la sicurezza».

Gli operatori potranno intervenire su entrambi i territori e sono possibili operazioni con pattuglie miste, anche in orari notturni.

«La continuità territoriale non è un aspetto di poco conto, perché agevola la movimentazione delle risorse umane e dei mezzi – ha proseguito Delpero – Il fatto che Meda e Cabiate siano confinanti ci permette di operare con più facilità per garantire la sicurezza urbana. Uno degli obiettivi è quello di implementare i controlli stradali nelle ore serali».

La Polizia Locale medese metterà a disposizione i suoi servizi

Di fatto gli agenti cabiatesi, all’occorrenza, verranno supportati da quelli medesi, sia per il mutuo soccorso che per servizi mirati.

«Noi metteremo a disposizione i servizi di informatica forense, falso documentale e sopralluoghisti giudiziari – ha evidenziato il comandante – Sono attività che abbiamo implementato nel corso degli anni con impegno e sacrificio e per questo Cabiate deve corrispondere a Meda un riconoscimento a livello economico».

La nuova convenzione approvata dal Consiglio comunale

La novità è stata accolta favorevolmente all’unanimità dai consiglieri comunali, che l’hanno vista come la dimostrazione che «l’unione fa la forza», per dirla con le parole di Diletta Denova (lista civica Santambrogio sindaco), e come una scelta condivisibile «per ottimizzare le risorse a disposizione e garantire una maggiore presenza sul territorio», come ha sottolineato Marina Busnelli (Pd). Favorevole anche Rina Del Pero (Polo civico), che però ha auspicato che «questa collaborazione non vada a inficiare il presidio sul territorio di Meda».