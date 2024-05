Il ricordo del compianto vigile resta vivo: consegnata la donazione alla memoria di Anselmo Crippa

Opere di bene e aiuto ai fragili della comunità. Sono state queste le ultime volontà di Anselmo Crippa, lo storico agente di Polizia locale di Busnago, nonché volontario del gruppo Alpini, del Gemellaggio e degli Sbandieratori scomparso lo scorso febbraio a 73 anni. Volontà generose, a cui la famiglia ha dato seguito portando avanti la vocazione di Anselmo, la cui vita è stata interamente dedicata alla propria comunità.

Il ricordo del compianto vigile resta vivo

Un seme che ancora oggi continua a portare frutti, raccolti in occasione della Festa della Liberazione dello scorso 25 aprile, quando la memoria dello storico vigile è stata onorata ancora una volta. Il giorno dei funerali, infatti, la famiglia aveva espresso il suo desiderio più grande: quello di compiere opere di bene per il territorio e aprire una raccolta fondi a scopo benefico anziché acquistare fiori e corone. Dopo tutto Anselmo sapeva bene cosa voleva dire fare del bene per gli altri e diffonderlo; quasi fosse una reazione a catena, da lui si propagava e poi gli altri lo diffondevano a loro volta.

"Il caro Anselmo ci guarda anche da lassù - ha dichiarato Sandro Di Bartola, il capo gruppo degli Alpini incaricati di raccogliere i fondi - Lui avrebbe voluto la stessa cosa anche da parte nostra e infatti abbiamo deciso, come volontari e nel segno del volontariato, di rispettare la persona che è stata e di portare avanti i suoi grandi e preziosi valori".

La donazione in memoria di Anselmo Crippa

Infatti, nel giro di questi mesi, le Penne Nere con il supporto della famiglia di Anselmo, hanno raccolto ben 960 euro a cui se ne sono aggiunti altri 540 donati direttamente dagli Alpini, per un totale di 1500 euro. Un grande risultato che dimostra l’incredibile vicinanza che ancora una volta la comunità ha saputo far sentire ad Anselmo, ai suoi parenti e a tutti i cittadini. Il ricavato è stato così devoluto al Servizio Trasporto Disabili di Busnago, realtà che da sempre è al fianco dei più fragili della comunità:

"Grazie ai nostri cari amici Alpini che mostrano sempre grande attenzione verso di noi - ha dichiarato la presidente del sodalizio, Silvia Mattavelli - Abbiamo un carissimo ricordo di Anselmo, che è stato per tanti anni il nostro amato vigile, ma soprattutto come persona: sempre delicato, attento, gentile, discreto. Il suo modo di avvicinarsi e farsi prossimo a chi ne aveva bisogno rimarrà per sempre una sua unica caratteristica. Per questo ci piace sempre ricordare che gli Alpini devolvono alla nostra associazione il loro ricavato. Nello specifico questa somma andrà a sostenere un progetto di acquisto di un nuovo mezzo per il trasporto disabili entro settembre. E’ sempre un aiuto tangibile che ci danno, ma è bello vedere che le associazioni del territorio cooperano per il bene del territorio. Agli Alpini va un grande grazie; ad Anselmo e alla sua generosa famiglia un forte abbraccio".

Parole che fanno eco a quelle della famiglia dell’indimenticato vigile: