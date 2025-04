Il sacrificio di Salvo D'Acquisto nelle parole e nei disegni degli studenti

Altruismo e generosità, coraggio e senso del dovere. Questi i valori incarnati da Salvo D'Acquisto, il carabiniere eroe alla cui memoria a Cesano Maderno è stata intitolata, nel giugno 1966, la prima scuola in Italia.

Il Comune, l’Arma dei Carabinieri e la scuola secondaria di primo grado Salvo D’Acquisto oggi, venerdì, hanno celebrato la figura del coraggioso vicebrigadiere dei carabinieri classe 1920 che, nel settembre del 1943, si accusò di un attentato mai commesso per salvare 22 innocenti dalla fucilazione nazista e venne ucciso dal plotone d'esecuzione. Prima una solenne cerimonia all’Istituto scolastico di via Duca d'Aosta, con la lettura della motivazione della medaglia d’oro al valor militare alla memoria di cui Salvo D'Acquisto fu insignito nel 1945, la deposizione di una corona d’alloro ai piedi della lapide che ne ricorda il martirio, e l’esecuzione dell’Inno nazionale da parte degli studenti poi, all’auditorium Paolo e Davide Disarò, l'inaugurazione della mostra che resterà esposta fino al prossimo 11 maggio.

La mostra si intitola “Salvo D’Acquisto: un eroe, un esempio, una scuola” ed è stata realizzata, con il coordinamento dello storico Fernando Bucchioni e dei docenti, dagli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Salvo D’Acquisto guidata dalla dirigente scolastica Paola Ripamonti. Promossa dal Comune e organizzata in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, l'Associazione nazionale carabinieri e la sezione cittadina dell'Anpi, è nata con l’intento di ricordare la figura del giovane e coraggioso vicebrigadiere.

Raccoglie foto d'epoca e opere realizzate dai ragazzi e ispirate alla generosità e al sacrificio di Salvo D'Acquisto. È esposto anche il messaggio che Valentina D’Acquisto, maggiore dei Carabinieri e discendente di Salvo D’Acquisto, ha inviato alla scuola. Tra le foto anche quelle della mamma e del papà di Salvo D’Acquisto, Ines Marignetti e Salvatore D'Acquisto, che il 6 giugno 1966 vennero a Cesano Maderno quando la scuola media venne intitolata al figlio, su proposta dell'allora sindaco Mario Vaghi, così come foto del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa che nel 1966 – all’epoca giovane tenente colonnello dei Carabinieri - partecipò all’intitolazione del plesso all'eroe di Torre di Palidoro.

Alla giornata commemorativa, che si inserisce nell’ampio programma di eventi promossi dal Comune per celebrare gli 80 anni dalla Liberazione e dalla fine della Seconda guerra mondiale, sono intervenute autorità civili e militari e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche. Presenti il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Rosario Di Gangi, il viceprefetto vicario della Prefettura di Monza e Brianza, Enrica Montagna, il vicequestore della Polizia di Stato, Simonetta Vittoria, il comandante della Compagnia di Seveso della Guardia di Finanza, capitano Anna Maria Iannotta, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Desio, capitano Cristiano Barboni, il comandante della Tenenza dei Carabinieri di Cesano Maderno, capitano Sebastiano Ciancimino. Inoltre, il generale Nazareno Giovannelli, ispettore per la Lombardia dell’Associazione nazionale carabinieri e don Stefano Gaslini, parroco della Comunità pastorale Pentecoste.

“L’Amministrazione comunale ha ritenuto doveroso commemorare la figura di Salvo D’Acquisto, promuovendo in sinergia con l’Istituzione scolastica, l’Arma dei Carabinieri e le associazioni del territorio una giornata dal forte significato simbolico, culminata con l’inaugurazione della mostra all’auditorium Disarò - le parole del sindaco Gianpiero Bocca - La città di Cesano Maderno è particolarmente legata alla storia e all’esperienza di Salvo D’Acquisto: la scuola che oggi porta il suo nome, infatti, nel giugno 1966 fu la prima in Italia ad essere intitolata all’eroe che sacrificò la sua vita per salvare quella di molti civili dopo un rastrellamento dei nazisti. La recente notizia che Papa Francesco ha autorizzato l’inizio del percorso di beatificazione per Salvo D’Acquisto è un segno forte del valore spirituale e umano del suo gesto. Un particolare elogio bisogna rivolgerlo ai ragazzi che sono stati bravissimi nel trasformare lo studio di una figura straordinaria della nostra storia in un gesto di memoria viva e condivisa. Questa mostra rappresenta l’occasione per dare il giusto risalto al lavoro e alla creatività dei nostri giovanissimi concittadini, sono questi gli esempi di cui abbiamo bisogno e di cui andiamo orgogliosi. Inoltre, nei prossimi giorni inizieranno i lavori di riqualificazione del plesso scolastico che miglioreranno anche l’estetica esterna, un aspetto quest’ultimo frutto di un percorso condiviso con gli alunni. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, ai rappresentanti delle Istituzioni, dell’Arma dei Carabinieri e delle Forze dell’ordine, alla scuola e agli studenti, alla Giunta comunale nonché ai tanti cittadini che hanno condiviso questo importante evento cittadino”.