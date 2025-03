Annunciato questa mattina, in Municipio a Cesano Maderno, l'avvio dei lavori di riqualificazione della scuola secondaria di primo grado Salvo D'Acquisto.

Al via i lavori alla scuola Salvo D'Acquisto

Si tratta di un intervento atteso dalla comunità scolastica e frutto di un cammino partito nella precedente legislatura. Oltre sei milioni l'importo dei lavori, che prenderanno il via a inizio aprile e si concluderanno entro il 2026 secondo diverse fasi di realizzazione che terranno conto soprattutto della lunga pausa estiva tra un anno scolastico e l'altro, periodo in cui saranno concentrati gli interventi più invasivi. I lavori non comporteranno la sospensione delle lezioni o lo spostamento delle classi in altre strutture.

I cinque obiettivi dell'intervento

Cinque gli obiettivi del progetto: consolidamento strutturale, efficientamento energetico, adeguamento dell'impianto antincendio, superamento delle barriere architettoniche e restyling delle facciate. Il resyling è l'esito di un percorso condiviso con gli studenti della scuola. Gli interventi sull'esterno dell'edificio, infatti, scaturiscono da un concorso organizzato dai docenti della Salvo D'Acquisto per raccogliere idee e suggestioni dai ragazzi. La creatività degli studenti si è concentrata sull'uso del colore e il suo stretto legame con il logo della scuola: nelle facciate saranno protagonisti i colori giallo, rosso e blu, caratteristici del logo della scuola.

La seconda scuola secondaria di primo grado della provincia

Nell’ottica di un edificio moderno, verranno effettuati lavori per il miglioramento sismico, l’incremento dell’efficienza energetica e la riduzione dei consumi, l’adeguamento dell’impianto antincendio alle normative vigenti, l’eliminazione delle barriere architettoniche e il miglioramento estetico del plesso scolastico che, con le sue 31 classi, è la seconda scuola secondaria di primo grado della provincia per numero di studenti.

L'aula magna intitolata a Luca Attanasio

Al termine dei lavori di riqualificazione, l'aula magna, che è anche aula consiliare in cui si riunisce il Consiglio comunale, sarà intitolata all'ambasciatore Luca Attanasio, ex studente di una scuola media della città, ucciso in Congo il 22 febbraio 2021.

L'annuncio, alla presenza dei tecnici comunali, è stato dato dal sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca, dal vicesindaco Francesco Romeo, dall’assessore ai Lavori Pubblici Manuel Tarraso, dall’assessora all’Istruzione Rosanna Arnaboldi, dal progettista Fabrizio Vismara, dal direttore dei lavori Paolo Perrotta e dalla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Paola Ripamonti.