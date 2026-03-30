Il Sampietrino d’Oro assegnato a Giulio Gianni, autore dell’inno olimpico

Il Sampietrino d’Oro 2026 è stato assegnato a Giulio Gianni, l’autore, assieme al milanese Francesco Marrone anche lui componente del Corpo Musicale “La Cittadina” San Pietro Martire APS di Seveso, di musica e parole del brano “Fino all’Alba”, inno ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, portando il nome di Seveso alla ribalta mondiale.

A maggio la cerimonia di consegna del Sampietrino d’Oro a Giulio Gianni

La notizia è stata comunicata a Giulio, ai genitori e agli altri componenti del corpo musicale nella serata di venerdì dal sindaco Alessia Borroni e dalla Giunta. La cerimonia ufficiale di consegna della benemerenza civica a Giulio Gianni è in programma, come vuole la tradizione, durante le celebrazioni del Calendimaggio dopo la Santa Messa del Centro Pastorale Ambrosiano domenica 3 maggio. La motivazione dell’assegnazione è la seguente:

“Giulio Gianni è un ragazzo che ha contribuito a portare il nome di Seveso nel mondo in un anno speciale per l’Italia e in un’occasione grandiosa come quella delle Olimpiadi in Italia. La sua opera rimarrà impressa nella storia, quella bella e positiva sotto il segno dei cinque cerchi dei Giochi, simbolo di unità e fratellanza. Giulio rappresenta il futuro, è un esempio per quei giovani che desiderano impegnarsi e hanno a cuore il senso della tradizione e l’amore per la propria comunità, rappresenta la passione e la speranza di un futuro sempre migliore”.

Dall’età di 7 anni Giulio Gianni fa parte del corpo musicale “La Cittadina”

Giulio Gianni, che ha compiuto 22 anni lo scorso 1° marzo, ha iniziato il suo percorso musicale all’età di soli 7 anni tra le fila del corpo musicale “La Cittadina” San Pietro Martire APS di Seveso. Da allora, la sua crescita artistica è stata costante e straordinaria: oggi è studente al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, dove è prossimo alla laurea in Organo, Composizione e Direzione d’orchestra di fiati. Nonostante la carriera accademica, mantiene un legame indissolubile con la sua banda d’origine, di cui è attualmente co-direttore, docente della Scuola di Musica e musicista oboista. A completamento del suo profilo musicale e culturale, Giulio Gianni è fondatore e redattore della rivista musicale “La Decima Sinfonia”. Attraverso questa attività pubblicistica, Giulio si impegna attivamente nella diffusione della cultura musicale, dimostrando una capacità di analisi e una volontà di condivisione del sapere che arricchiscono il panorama culturale ben oltre i confini locali, confermandosi intellettuale poliedrico nonostante la giovane età.

Il brano eseguito da Arisa al Festival di Sanremo

E’ Giulio Gianni l’autore con l’amico Francesco Marrone del brano “Fino all’alba”. L’opera è stata ufficialmente candidata al concorso MICoSong Milano Cortina 2026, promosso dalla Fondazione Milano Cortina 2026 per la selezione dell’Inno ufficiale delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Italiane 2026, proprio dal corpo musicale “La Cittadina”, l’istituzione che lo ha visto nascere e crescere come musicista.

Il brano, eseguito da Arisa durante il Festival di Sanremo del 2022, vince raccogliendo il 72 per cento dei voti. “Fino all’alba” è un inno alla resilienza, alla speranza e alla forza dei sogni. Giulio ha realizzato gratuitamente la trascrizione per orchestra di fiati dell’Inno, ora disponibile per tutti i corpi musicali d’Italia.

Il primo Sampietrino d’Oro assegnato al cardinale Carlo Confalonieri

Il Sampietrino d’Oro è stato istituito dal Comune di Seveso e assegnato nel 1986 la prima volta al cardinale Carlo Confalonieri per il Suo 70esimo anniversario di ordinazione sacerdotale avvenuta il 18 marzo 1916 nel Santuario di S. Pietro Martire. Negli ultimi anni è stato conferito al Gruppo Alpini Seveso (2024) e all’Associazione anziani “La Torre” (2025).