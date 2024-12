"Fino all'alba", l'inno di Giulio e Francesco alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

«Era un ragazzo come noi - Storia di un inno»: sabato 7 dicembre 2024 in biblioteca a Seveso Giulio Gianni e Francesco Marrone del Corpo musicale La Cittadina racconteranno come hanno realizzato «Fino all’alba», l’inno che è stato scelto per le Olimpiadi Milano Cortina del 2026.

Sabato la presentazione dell'inno "Fino all'alba"

L’evento è inserito nella rassegna «Che spettacolo la biblioteca», finanziata da Regione Lombardia nell’ambito dell’Avviso Unico Cultura 2024. L’iniziativa rientra nell’ambito dell’Olimpiade culturale di Milano Cortina 2026, un programma multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori olimpici e paralimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport. L’appuntamento è per il pomeriggio (ore 16) di sabato 7 dicembre alla biblioteca Villa del Sole.

Giulio e Francesco e la storia dell'inno

Giulio Gianni e Francesco Marrone, autori di "Fino all'alba", inno di Milano Cortina 2026, racconteranno la loro incredibile esperienza. Entrambi sono componenti del Corpo musicale “La Cittadina” di San Pietro Martire di Seveso e giovani studenti al Conservatorio. La loro storia, a lieto fine, è partita dall'iscrizione al bando, passando per la composizione della musica e la stesura del testo. Il loro brano “Fino all’alba” ha vinto, infatti, il contest MiCoSong di Milano Cortina 2026 - realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura e Il Ministero dell'Università e

della Ricerca – che ha coinvolto le Bande civili e militari, le corali e i Conservatori di tutta Italia, invitate a ideare e proporre brani originali ispirati ai valori olimpici e paralimpici.

La vittoria del contest aperto al Festival di Sanremo 2022

La direzione artistica dell’iniziativa - affidata al Maestro Peppe Vessicchio - ha portato alla scelta di due brani finalisti tra le tante proposte arrivate. “Fino all’alba” ha ottenuto il 72 per cento

dei voti nel contest aperto sul palco del Festival di Sanremo 2022. Il racconto degli autori sarà inframezzato dalla proiezione dei video del contest e prevede l'interazione dei bambini del pubblico - a cui principalmente è indirizzato l'evento - i quali saranno invitati a realizzare un proprio disegno a tema rifacendosi al testo dell'inno. I disegni realizzati saranno raccolti in un album.

La trascrizione per orchestra di fiati

Inoltre, “La Cittadina” eseguirà dal vivo la trascrizione per orchestra di fiati dell’inno realizzata da Giulio e Francesco. Ricordiamo che il Progetto "Che Spettacolo la Biblioteca" è finanziato da Regione Lombardia, con il supporto di BBC (Banca di credito Cooperativo Barlassina), Gelsia e Distretto del commercio delle Groane e del Fiume Seveso - Distretto diffuso di rilevanza

intercomunale. La partecipazione è gratuita.

Per ascoltare l'inno cantato da Arisa clicca qui:

https://www.youtube.com/watch?v=_7JHcOEL7Iw