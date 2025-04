Il Sampietrino d'Oro assegnato all'Associazione anziani La Torre

Il Sampietrino d'Oro 2025, la più alta benemerenza della città di Seveso, è stato conferito all'Associazione anziani La Torre.

Istituita nel 1986 e "da attribuire ogni anno a personalità o Enti che si siano distinti per l’opera fattiva svolta nei campi culturale, artistico, scientifico o sportivo o per altri meriti e che abbiano contribuito ad onorare Seveso in Italia e nel mondo", l'onorificenza verrà consegnata domenica 4 maggio durante i festeggiamenti del Calendimaggio alla presidente del sodalizio, Luisa Sartori.

La motivazione che ha spinto ad assegnare il Sampietrino d'Oro all'associazione "La Torre" è la seguente:

La notizia è stata comunicata dal sindaco Alessia Borroni ai rappresentanti del direttivo dell'associazione (composto da otto persone) nel pomeriggio di ieri, venerdì 18 aprile, nel Palazzo comunale.

"Sono ancora molto emozionata, è stata una bellissima sorpresa, non me lo aspettavo, non ce lo aspettavamo. Anche a nome dei miei collaboratori desidero ringraziare l'Amministrazione comunale - spiega Luisa Sartori, presidente della Torre dal 2021 - Contiamo 328 iscritti e siamo attivi 365 giorni l'anno. Organizziamo corsi di ginnastica che sono frequentatissimi, ci sono la scuola di ballo e poi le vacanze al mare, in montagna e alle terme per i nostri anziani. Periodicamente ospitiamo professionisti della medicina per incontri di approfondimento. E poi le cene di beneficenza, insomma, non ci fermiamo mai".