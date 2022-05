Pubblica sicurezza

L'appello del cesanese Pasquale Griesi al questore Marco Odorisio.

“Monza ha bisogno di più poliziotti”. Il segretario regionale del sindacato Fsp Federazione sindacale di polizia, il cesanese Pasquale Alessandro Griesi, lo afferma dopo essersi confrontato, nei giorni scorsi, con il questore di Monza Marco Odorisio insieme al segretario generale regionale Gaetano Marrone.

Il sindacato di Polizia: "A Monza servono più poliziotti"

“La Questura di Monza è una delle più importanti della Lombardia e d'Italia per vastità di territorio, numero di Comuni e soprattutto di popolazione residente - commenta Griesi - Una Questura "giovane" a cui tocca garantire la sicurezza di circa 900mila cittadini, senza considerare grandi eventi quali il Gran Premio, e pratiche relative a passaporti e immigrazione".

"Servono almeno 50 poliziotti in più"

"Il questore Odorisio ci ha assicurato che per quanto in suo potere continuerà a chiedere personale al Ministero e noi lo sosterremo - rimarca Griesi - Monza ha bisogno di poliziotti: un così grande carico di lavoro non può essere gestito da così poche persone ”. Secondo il sindacalista la Questura di Monza per riuscire ad avere un controllo efficace del territorio avrebbe bisogno “di almeno 50 poliziotti in più degli attuali 180. Questa è la verità, il resto sono solo chiacchiere”.

Soddisfatti del colloquio avuto con il questore, i due segretari regionali si augurano che possa essere superato “il problema della carenza di personale che purtroppo affligge molte realtà di Polizia”. Vanno avanti, intanto, i controlli intensificati nei locali e nei luoghi di aggregazione del territorio brianzolo predisposti proprio dal questore Odorisio. "Da cittadino brianzolo ho comunicato al questore la soddisfazione mia e di tanti cittadini per i controlli straordinari fatti nelle scorse settimane in vari comuni tra cui la mia Cesano Maderno. E' così che si mette in pratica quello che è il vero ruolo dell'autorità di pubblica sicurezza e siamo felici che i controlli continueranno”.

Nella foto: Pasquale Griesi (a sinistra) con il questore di Monza Marco Odorisio e Gaetano Marrone.