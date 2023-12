Il sindaco si veste da Babbo Natale per i bambini dell'asilo parrocchiale

Per un'oretta buona si è tolto, simbolicamente, la fascia tricolore, ha indossato barba bianca e costume rosso e ha augurato un buon Natale a tutti i bambini della scuola dell'infanzia parrocchiale "Durini" di Bernate e ai loro genitori.

Pomeriggio decisamente divertente quello di ieri pomeriggio, venerdì 15 dicembre 2023, per il primo cittadino di Arcore Maurizio Bono. Accompagnato dall'assessore Luca Travascio il sindaco ha raggiunto l'auditorium della parrocchia di Bernate, dove era in corso la festa di Natale della scuola dell'infanzia "Durini", portando un enorme sacco rosso sulle spalle e tanti doni per i piccoli.

Lo stupore dei piccoli

Il primo cittadino è entrato in auditorium con le ceste piene di doni e la tradizionale campanella tra le mani che annunciava il suo arrivo. I bimbi della scuola materna l'hanno accolto con stupore e meraviglia.

Uno spettacolo natalizio organizzato dalle educatrici dell'asilo che hanno animato il pomeriggio con canti, balletti e poesie sul tema del Natale insieme a suor Angela.

"E' stata una bellissima esperienza"