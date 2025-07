Il sogno della Casati Arcore di avere uno stadio tutto "nuovo"

Riqualificazione

L'Amministrazione comunale guidata da Maurizio Bono ha presentato la documentazione a Regione Lombardia per partecipare al bando Impianti Sportivi

Una nuova palazzina per gli spogliatoi, più parcheggi per le auto e un nuovo ingresso per rendere ancora più efficente e accogliente il centro sportivo di viale Monte Rosa, ad Arcore. Ma anche un nuovo bar/ristorante, l'ampliamento del parcheggio esistente e la realizzazione di ulteriori spazi sportivi, tra cui un campo da beach volley e un campo da padel. E non mancherà anche una nuova rotonda lungo la Sp7, all'altezza dell'ingresso dell'attuale area feste.

Interventi che porteranno il centro sportivo a garantire la fruibilità degli spazi anche al di fuori degli orari di apertura.

Il sogno biancoverde... e il bando regionale

La Casati Arcore, guidata dal patron Fabrizio Ciceri, sogna in grande. Martedì scorso l'Amministrazione comunale guidata da Maurizio Bono ha ufficialmente presentato la documentazione a Regione Lombardia per partecipare al bando Impianti Sportivi. Si tratta di una iniziativa che offre contributi a fondo perduto in conto capitale per la messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi pubblici esistenti sul territorio lombardo.

Il bando si pone l'obiettivo di migliorare la qualità degli impianti sportivi pubblici, aumentarne l'accessibilità e la sostenibilità. La dotazione finanziaria riguarda la messa a disposizione di 100 milioni di euro, di cui 30 milioni a fondo perduto da parte di Regione Lombardia e 70 milioni da Istituto per il Credito Sportivo.

Un progetto ambizioso

Il progetto, dicevamo, realizzato dagli assessori Luca Travascio e Lorenzo Belotti insieme al consigliere con delega allo Sport Tommaso Confalonieri, prevede la realizzazione di una nuova palazzina spogliatoi che verrebbe realizzata a ridosso di via Monte Rosa, nuovi parcheggi e un accesso al centro sportivo direttamente dall'area feste. Per questo motivo, la nuova proposta progettuale individua nella porzione sud-est del centro sportivo l’ambito ideale per l’inserimento delle nuove funzioni, garantendo al contempo la piena continuità operativa delle attività sportive già in essere.

Un nuovo accesso all'area sportiva

L’accesso alle nuove strutture sarà garantito da un nuovo accesso all’area sportiva ubicato a nord, in corrispondenza dell’attuale parcheggio comunale. A questo si aggiunge la realizzazione di un nuovo parcheggio da 32 posti auto, a servizio degli utenti e del pubblico. Il progetto prevede l’ampliamento degli spazi per l’attività sportiva con la costruzione di un

edificio ad un solo piano, disposto parallelo al campo da calcio e il ripensamento di un nuovo ingresso che conduce direttamente alle tribune e agli ambienti centrali del centro sportivo.

Il corpo architettonico, di forma prevalentemente rettangolare, ospiterà nuovi spogliatoi per atleti e arbitri, un locale ambulatoriale ed una lavanderia. La superficie complessiva coperta sarà di circa 251 mq. L’intervento in progetto è concepito per garantire la piena accessibilità a persone con disabilità, attraverso la realizzazione di accessi e percorsi interni ed esterni privi di barriere architettoniche.

La riconfigurazione del centro sportivo

Il progetto di riqualificazione e ampliamento si articola in tre fasi successive. In una prima fase si prevede un ampliamento delle strutture in un nuovo corpo di fabbrica pensato per accogliere una palestra, gli spazi funzionali alla gestione della società sportiva (uffici ed una sala riunioni) e due nuovi spogliatoi. Nella seconda fase invece è prevista la realizzazione di un nuovo campo da calcio a 7/9 giocatori in erba sintetica, una nuova tribuna per il pubblico e l’allestimento di uno spazio esterno per eventi, coperto da una struttura leggera. La terza ed ultima fase prevede la costruzione di un edificio destinato a ristorante/bar ed un ampliamento del parcheggio esistente con l’aggiunta di 93 nuovi posti auto, e la realizzazione di ulteriori spazi sportivi, tra cui un campo da beach volley e un campo da padel. Questo ampliamento è concepito per garantire la fruibilità degli spazi anche al di fuori degli orari di apertura del centro sportivo, in quanto le nuove strutture – pur mantenendo una funzione pubblica – saranno dotate di accessi indipendenti e affidate a una gestione separata rispetto al complesso sportivo principale.

Il costo totale dell'ampiamento si aggira attorno al milione e mezzo di euro.

Un sogno che potrà diventare realtà?