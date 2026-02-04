A Cesano Maderno un nuovo spazio di inclusione, autonomia e socializzazione delle persone con disabilità attraverso sport, natura e gioco di squadra, grazie al progetto “Sport in giardino. Quando coltivando un gioco di squadra un orto fa crescere una comunità” promosso dall’associazione Il Sorriso dell’Anima.

Il Sorriso dell’Anima fa… Sport in giardino

L’iniziativa, sostenuta dalla Giunta comunale, punta a trasformare l’area verde pertinenziale dell’immobile comunale di via De Gasperi – sede operativa dell’associazione che da anni organizza attività di tempo libero a favore delle persone con disabilità – in una vera e propria “palestra di vita e di inclusione”. L’idea è quella di armonizzare la bellezza dello sport e del gioco di squadra con un laboratorio di orto-giardino in cui assaporare il gusto di un pomodoro “seminato e coltivato da me” o inebriarsi “del profumo di una rosa piantata da noi”.

Il progetto prevede infatti la riqualificazione di uno spazio oggi incolto e poco utilizzato attraverso la realizzazione di un orto-giardino inclusivo, con piani di lavoro sopraelevati e accessibili anche a persone in carrozzina o con modalità ridotta, e di un campo per il gioco delle bocce in carrozzina. Un luogo di incontro e collaborazione che potrà coinvolgere anche le scuole vicine (Ciofs, Majorana e Unitre), favorendo la diffusione di una cultura dell’inclusione, della collaborazione e della solidarietà.

Socializzazione, aggregazione, ricreazione

Con un investimento complessivo di oltre 58mila euro, il progetto è sostenuto da un finanziamento di 19mila euro della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, da risorse proprie dell’associazione per 10mila euro e da un contributo di 20mila euro da parte del Comune, che ha inoltre concesso in comodato gratuito l’area verde. Il progetto ha nobili obiettivi, come spiega la presidente de Il Sorriso dell’Anima, Maria Rosaria Massafra, dal 2024 nell’albo dei cittadini benemeriti:

“Potenziare le possibilità di socializzazione, aggregazione, ricreazione e svolgimento di attività sportiva delle persone con disabilità, promuovere in loro una maggiore consapevolezza delle proprie risorse e capacità relazionali, avvicinarle alla natura, offrire nuove competenze pratiche, sviluppando la cultura della cura, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità”. E ancora, “fare sentire la persona con disabilità parte integrante della comunità, contrastando l’isolamento e la solitudine”.

“Continuiamo ad esprimere, con atti concreti, il nostro sostegno alle associazioni e alle organizzazioni del Terzo settore e del volontariato impegnate sul nostro territorio, per favorire una rete di welfare pubblico che possa rispondere in modo efficace ai bisogni dei cittadini, nella logica della sussidiarietà – commenta entusiasta il sindaco Gianpiero Bocca – Riteniamo basilare, come Amministrazione, supportare iniziative e progetti innovativi che possano rispondere ai bisogni di vita e di partecipazione sociale espressi dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie. Il progetto “Sport in giardino”, presentato dall’associazione Il Sorriso dell’Anima risponde proprio a questi bisogni; promuovere l’inclusione, la socializzazione e l’autonomia delle persone con disabilità è una priorità per una città che vuole essere accogliente, aperta, e dove tutti devono sentirsi coinvolti e partecipi, nessuno escluso”. “Sono molto soddisfatta – aggiunge l’assessora alle Politiche sociali Cinzia Battaglia – perché con la concessione dell’area verde limitrofa alla sede sociale dell’associazione, favoriremo la realizzazione di un progetto che vede la rinascita di uno spazio trasformato in un’area di sport, giardinaggio e svago. Un’iniziativa nata dalla ferma volontà del Sorriso dell’Anima nell’ambito di quei percorsi che incoraggiano e aiutano a migliorare il benessere psico-fisico e a sviluppare le competenze relazionali e sociali. Sono tanti i progetti che abbiamo supportato negli anni, dall’housing sociale ai percorsi di autonomia e socializzazione, tanti piccoli tasselli che costruiscono una città inclusiva che mette al centro ragazze e ragazzi con disabilità, offrendo loro sempre nuovi spazi ed iniziative per essere protagonisti”.

Nella foto: la presidente Maria Rosaria Massafra inaugura la sede di via De Gasperi