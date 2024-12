Consegnate ieri sera, nella Sala dei Fasti romani di Palazzo Arese Borromeo, le benemerenze civiche Città di Cesano Maderno. La consegna, come da protocollo, è avvenuta per mano del sindaco Gianpiero Bocca e del presidente del Consiglio comunale Enzo Bacino.

A Cesano Maderno consegnate le benemerenze civiche

"È un momento emozionante, l’occasione per esprimere la nostra riconoscenza e il nostro affetto verso coloro che hanno reso migliore la nostra città, divenendo un esempio, soprattutto per i più giovani, che potranno così trovare nella nostra comunità dei punti di riferimento a cui ispirarsi nel loro percorso di vita - le parole del sindaco Gianpiero Bocca - Oggi diciamo grazie a delle persone speciali, che hanno dedicato le proprie energie a costruire qualcosa di significativo non solo per sé stessi ma per tutta la città".

Otto le assegnazioni, a cittadini e associazioni

Nella prestigiosa Sala dei Fasti romani, autorità civili, militari e religiose e, naturalmente, i benemeriti di ieri. Le assegnazioni sono state otto.

I cittadini benemeriti

Benemerenza alla memoria a Raffaele Esposito, il cui sacrificio per cercare di salvare la madre dall'incendio scoppiato nel loro appartamento ha commosso tutta la città. Benemerenze a Enrico Giussani della Fornace Giussani del Villaggio Snia, un uomo d’impresa straordinario per visione e intraprendenza; a Sergio Cazzaniga, un esponente politico della Democrazia Cristiana che è entrato nella storia di Cesano Maderno; a Fulvio Fretto, un dirigente sportivo, oltre che scrittore, che ha dato molto alla società di cui è presidente, l'Equipe 2000 del Villaggio Snia e, ancora, a Maria Rosaria Massafra, la presidente de Il Sorriso dell'anima, diventata un punto di riferimento per le persone con disabilità e le loro famiglie.

Le associazioni benemerite

Benemerenza anche a due associazioni che svolgono attività meritevoli in campo sociale e culturale, gli Amici Palazzo e Parco Arese Borromeo e la sezione cittadina dell'Associazione nazionale carabinieri in congedo. Infine, una menzione speciale a Gaetano Siracusa, un maestro di karate che alla Funakoshi Karate-Do di Cascina Gaeta continua a forgiare giovani atleti di talento, che si distinguono nelle competizioni internazionali.