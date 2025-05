Il Teatro Belloni ospita due spettacoli dedicati alla Croce Rossa e una raccolta fondi per il Comitato desiano

Sabato 24 maggio alle 16 e alle 21, ricordando la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il teatro Antonio Belloni di Barlassina ospiterà due spettacoli dedicati alla Croce Rossa Italiana, con una raccolta fondi per sostenere il Comitato di Desio che quest’anno celebra il 60esimo anniversario dalla sua fondazione. L’iniziativa, giunta al suo secondo anno, è finalizzata all’acquisto di una nuova ambulanza.

Gli spettacoli in programma

Lo spettacolo delle 16 intitolato "Verdi e i suoi tenori" è ideato e narrato da Andrea Scarduelli con la regia e le luci di Giovanni Belloni. A dar voce alle opere di Giuseppe Verdi sarà il tenore Alessandro Moccia, accompagnato dal maestro e pianista Riccardo Maria Ricci.

La rappresentazione delle 21, "Vienna, Londra, Parigi", vedrà la partecipazione della pianista Monica Zhang, con il narratore Andrea Scarduelli, la regia e le luci di Giovanni Belloni.

La Croce Rossa di Desio: una lunga storia

Il Comitato di Desio fu fondato ufficialmente il 5 giugno 1964, ma l’attività del servizio ambulanza della CRI nella città brianzola, risale a molto tempo prima. Già durante la Prima guerra mondiale la Croce Rossa era presente con un ospedale territoriale presso la Villa Tittoni.

In città prestavano servizio anche le Infermiere volontarie che appartenevano inizialmente alla Delegazione CRI di Seregno, istituita nel 1937 presso l’ospedale locale. Meglio conosciute come Crocerossine, erano attive all’ospedale per i feriti di guerra in Villa Tittoni e negli alloggi di fortuna allestiti a Seregno per assistere la popolazione civile sfollata. La Delegazione CRI di Seregno dal 1937 al 1985 dipendeva direttamente da Milano e, solo nel 1985, il personale volontario fu trasferito sotto la gestione diretta del Comitato di Desio.

La serata al Teatro Belloni sarà quindi un’occasione per informare i cittadini sulle attività, i progetti e le campagne della CRI, celebrando una lunga storia di impegno e assistenza sul territorio.