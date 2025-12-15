Successo al Torneo di Burraco ad Arcore: sabato sera in tantissimi hanno partecipato all’iniziativa per raccogliere fondi per la Parrocchia di Sant’Eustorgio.

Il torneo di burraco raccoglie fondi per la parrocchia

Ad ospitare la riuscitissima iniziativa il salone dell’Oratorio del Sacro Cuore. L’iniziativa, che ha visto una straordinaria partecipazione, aveva come nobile scopo la raccolta fondi da destinare alla Parrocchia di Sant’Eustorgio. La risposta del pubblico è stata eccezionale, con ben 21 tavoli completi e un totale di 84 appassionati giocatori presenti.

L’evento è stato allietato anche da un momento conviviale: dopo la prima partita, i volontari hanno servito una squisita e abbondante cena. Il menù prevedeva un bis di primi molto apprezzato: rigatoni con polpettine e risotto alla zucca, il tutto accompagnato da vino bianco e rosso. Un sentito applauso va agli operatori della cucina che si sono prodigati nella preparazione. Al termine della seconda manche, è stato distribuito panettone per tutti i presenti. La serata si è conclusa con la distribuzione di ricchi premi alle coppie vincenti al termine delle tre partite. Alla coppia classificata prima, oltre a un cesto natalizio, sono stati offerti due ingressi per lo spettacolo teatrale dell’Oratorio.

La seconda coppia si è aggiudicata un cesto natalizio e due ingressi per il cinema dell’Oratorio, mentre la terza ha ricevuto

due bottiglie magnum di spumante. Sono state inoltre premiate la quarta, la quinta, la tredicesima e la penultima coppia.