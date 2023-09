Il tour di Roy Paladini è un vero successo

Un grande successo per Roy Paladini, cantante e performer di Desio che, da aprile, sta portando Micheal Jackson in tour in Italia e all’estero.

Il desiano si è già esibito in oltre 50 concerti in Italia e all’estero

Roy Paladini, cantante e performer di Desio, da aprile sta portando Micheal Jackson in tour sia in Italia che all’esterno, ottenendo un grande successo che, dopo la vittoria della terza edizione di “Tali e Quali” è aumentato in modo esponenziale.

“Da quando ho vinto “Tali e Quali” ho notato un grande cambiamento, il tour sta andando benissimo”, ha infatti affermato Paladini che, ad ora, si è già esibito in oltre 50 concerti in Italia, Germania e Belgio ricevendo una calorosa accoglienza.

“Il mio sogno è trasformare le mie performance in un musical”, ha affermato Paladini

A settembre, quando terminerà il tour con le sue due band “Jackson One” (tribute band di Micheal Jackson) e “Super star show” (tribute band dei più grandi cantanti della storia come Elvis Presley e John Travolta), Paladini si dedicherà ad altri progetti importanti e lavorerà sodo per realizzare il suo sogno: trasformare i suoi concerti e le sue performance in un musical.