Roy Paladini con l'imitazione di Michael Jackson trionfa a "Tali e quali"

Il desiano Roy Paladini è il vincitore di "Tali e quali". Si è esibito ieri sera sulle note di "Thriller" e grazie alla sua imitazione di Michael Jackson ha conquistato la vittoria.

Il desiano Roy Paladini è il vincitore di "Tali e quali". Si è esibito ieri sera sulle note di "Thriller", celebre singolo di Michael Jackson e grazie alla sua perfetta imitazione del cantante americano ha sbaragliato gli avversari e conquistato la giuria del programma di Rai 1, condotto da Carlo Conti. "Non mi aspettavo di vincere, fino all'ultimo non ci potevo credere", ha affermato Paladini che ha poi continuato: "Durante la puntata ero molto emozionato, sono davvero felice anche perché per la prima volta la musica di Jackson ha trionfato in un talent show". Il punto di forza dell'esibizione che lo ha portato alla vittoria è stata la sinergia creata con il corpo di ballo che ha contribuito a creare un'atmosfera magica e coinvolgente.

I suoi progetti per il futuro

Dopo questo straordinario traguardo sono tanti i progetti che aspettano il 44enne desiano tra cui quello di riuscire a emergere all'interno del panorama musicale con la sua musica e non solo grazie alle imitazioni dei grandi artisti della storia. A tal proposito Paladini, insieme alla sua casa discografica, sta lavorando a una canzone originale ispirata al suo mentore Michael Jackson che spera che lo porterà a ottenere un grande successo. "Ringrazio tutti i desiani per il supporto che mi hanno dimostrato, per me è stato veramente prezioso", ha concluso Paladini.