Ad aprile aveva già riscosso un grande successo. Ora torna a viaggiare e a fermarsi a Besana Brianza dove ci sarà un momento di grande festa, accompagnato dalla musica della banda Santa Cecilia.

Il treno storico a vapore torna in Brianza

E' il Besanino Express che si metterà in moto domenica 9 ottobre. Lo storico treno a vapore tornerà a viaggiare collegando Milano Centrale con Lecco passando per Besana Brianza e Molteno. L'itinerario è stato introdotto con una corsa sperimentale nel 2021 in occasione del centenario della linea, poi confermato nel 2022.

"I cittadini – spiega l’assessore regionale ai trasporti Claudia Terzi - hanno accolto con entusiasmo la corsa speciale per i 110 anni del ‘Besanino' e Regione ha confermato il suo impegno affinché questo itinerario fosse inserito nel programma del servizio turistico già per il 2022 insieme all’attivazione di altri due nuovi itinerari e cioè Milano-Monza-Lecco-Colico e Milano-Mortara. Questo ulteriore itinerario che tocca le località brianzole arricchisce ulteriormente il calendario di viaggi che abbiamo finanziato e strutturato già dal 2018, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di fare un viaggio nel passato, a bordo di convogli d’epoca di particolare rilievo storico".

Viaggiatori in costante crescita (pandemia a parte)

Una ricorrenza che i brianzoli e non solo, aspettano con entusiasmo. Le stagioni dal 2018 al 2021 hanno mostrato infatti un trend di viaggiatori in costante crescita: dai 2mila viaggiatori del 2018 si è saliti ai quasi 5mila del 2019, con un tasso di occupazione dei posti del 90%, per poi scendere nel biennio 2020-21 a causa ovviamente dalla situazione pandemica che ha ridotto la stagione e limitato i posti prima al 50% e poi al’80%.

“Come promesso lo scorso anno, durante le celebrazione dei 110 anni della tratta, il Besanino Express è diventato un appuntamento fisso - ha aggiunto il consigliere regionale Alessandro Corbetta. Celebriamo così questa storica corsa, fondamentale per i territori brianzoli attraversati, la cui flotta è stata interamente riqualificata un decennio fa da Regione Lombardia ma che oggi necessita maggiori investimenti da parte di Rfi per potenziare l’intera infrastruttura.”

Grande festa a Besana

“Così come lo scorso anno - ha concluso Corbetta - anche domenica tra le 10:45 e le 11:49, in occasione della fermata del treno a Besana si terrà un momento di festa con la musica della banda Santa Cecilia, le associazioni del territorio come la Pro Loco e la possibilità di degustare alcuni dolci tipici e di scattare meravigliose foto al Besanino”.

