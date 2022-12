Il Vimercatese in marcia: a centinaia per ribadire il proprio "no" a Pedemontana

La società civile, gli imprenditori agricoli e non solo in campo per dire "no" a Pedemontana e in particolare alla D breve. E' partita questa mattina, sabato 17 dicembre, da diversi punti del Vimercatese la marcia organizzata contro l'ormai nota opera autostradale.

In marcia da Vimercate e Bellusco

Sette, in totale, i punti informativi e di raccolta firme organizzate lungo tutta Pedemontana. Per quanto riguarda la tratta D breve, i punti di incontro per dare il via alla marcia sono due: Vimercate e Bellusco. Dai presidi (piazza Marconi e piazza Fumagalli) sono partite oltre 150 persone ciascuno che, nonostante il maltempo, non hanno voluto mancare a un appuntamento particolarmente importante per il futuro e il destino del territorio. Presenti anche diversi rappresentanti delle diverse Amministrazioni comunali locali che hanno deciso di sostenere l'iniziativa. I due cortei si incontreranno infine nei campi di via per Ornago, a Vimercate, in un punto dove secondo il progetto dovrebbe passare Pedemontana.

Banchetti in tutto il Vimercatese

Marcia e non solo. In queste ore, infatti, prosegue senza sosta la campagna di raccolta firme e di sensibilizzazione nei confronti di un'opera, Pedemontana, destinata a stravolgere questo angolo di Brianza. Banchetti e gazebi sono infatti stati organizzati anche a Usmate Velate (Via Vivaldi, Cascina Corrada), Arcore (Largo Vela, Villa Borromeo) e Lesmo (piazza del mercato, ma solo nel pomeriggio).